Il day after di Sinner: la giornata LIVE

Il grande assente a Wimbledon era Carlos Alcaraz, fermo da aprile per l'infortunio al polso. Un amico e avversario che Sinner spera di rivedere presto in campo. "Speriamo che torni presto anche Carlos, perché il tennis ha bisogno di lui" ha spiegato il n. 1 al mondo che ha elogiato anche Zverev e Djokovic: "Ho un enorme rispetto per Sascha, perché sta facendo qualcosa di straordinario. Il suo tennis continua a crescere. Ed è proprio questo il bello: avere sempre qualcuno che ti spinge al limite. Avere ancora Novak in giro, insieme a tutti i giovani che stanno arrivando, è davvero bellissimo"