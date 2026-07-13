Il day after di Sinner: la giornata LIVE

Sinner vince Wimbledon 2026, il giorno dopo la finale: le news in diretta
È il day after del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. L'azzurro, entrato nella storia come il decimo uomo a conquistare i Championships per due anni consecutivi, è stato protagonista della tradizionale cena di gala andata in scena domenica sera, dove ha aperto le danze insieme alla campionessa del singolare femminile, Linda Noskova. Nel nostro liveblog tutte le notizie e gli aggiornamenti della giornata
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Ora il cemento americano: il calendario di Sinner
Archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Sinner è iscritto al Masters 1000 di Montreal, ma come spiegato ieri da Simone Vagnozzi il team deve ancora sciogliere le riserve sulla partecipazione. "Ne parleremo questa sera o domani e decideremo il programma - raccontava il coach ieri in conferenza stampa - Al momento non abbiamo ancora una risposta". E Cahill aggiunge: "Quest'anno ci sono tre settimane. Il Canada è nel programma. Ci siederemo tutti insieme e decideremo il calendario. I Masters 1000 sono fondamentali e vogliamo mettere Jannik nelle migliori condizioni possibili"
Ora il cemento americano: i prossimi impegni di SinnerVai al contenuto
Sinner sul ritorno di Alcaraz: "Il tennis ha bisogno di lui"
Il grande assente a Wimbledon era Carlos Alcaraz, fermo da aprile per l'infortunio al polso. Un amico e avversario che Sinner spera di rivedere presto in campo. "Speriamo che torni presto anche Carlos, perché il tennis ha bisogno di lui" ha spiegato il n. 1 al mondo che ha elogiato anche Zverev e Djokovic: "Ho un enorme rispetto per Sascha, perché sta facendo qualcosa di straordinario. Il suo tennis continua a crescere. Ed è proprio questo il bello: avere sempre qualcuno che ti spinge al limite. Avere ancora Novak in giro, insieme a tutti i giovani che stanno arrivando, è davvero bellissimo"
I privilegi dei campioni di Wimbledon
Campione di Wimbledon nelle ultime due edizioni, Sinner ha acquisito dallo scorso anno lo status di socio onorario dell'All England Club. Jannik ha una serie di privilegi a vita: dall'accesso alle strutture durante l'anno (anche al di fuori del periodo del torneo), a due posti a vita riservati sul Centre Court. Ecco di quali vantaggi potrà godere il vincitore dei Championships
Dal Royal Box all'accesso alle strutture: i privilegi a vita dei vincitori di WimbledonVai al contenuto
Sinner, 80 settimane da n. 1: eguagliato Hewitt
Jannik Sinner inizia oggi la sua 80^ settimana da n. 1 del ranking Atp ed entra nella top 10 all-time, eguagliando Lleyton Hewitt. Un regno destinato a proseguire per l'azzurro che adesso "punta" le 101 settimane di Andre Agassi
Sinner, 80 settimane da n. 1 Atp: raggiunto HewittVai al contenuto
Cahill e il futuro con Sinner: "Rimarrò fino a fine anno, poi vedremo"
Stavolta non ci sono scommesse, ma un futuro ancora tutto da decidere insieme. Un anno fa, il destino di Darren Cahill al fianco di Jannik Sinner fu legato a una scommessa. "Se avessi vinto Wimbledon, avrei deciso io il suo futuro": era questo il patto tra il campione altoatesino e il coach australiano, che inizialmente aveva deciso di lasciare il team al termine del 2025. Il trionfo ai Championships, però, cambiò i piani. Oggi, invece, non ci sono patti o promesse. "Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo" ha spiegato Cahill nella conferenza stampa dopo la finale, non escludendo una permanenza oltre fine anno
Cahill: 'Futuro con Sinner? Vedremo a fine anno'Vai al contenuto
Sinner "controlla" la mamma: "Ho visto che è uscita due volte"
Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, ma 'controlla' anche quanto succede in tribuna. La conferma arriva nell'intervista durante la premiazione sul Centrale: "Grazie al mio team e a mia mamma, ho visto che ha lasciato il box un paio di volte... ", dice il n.1 che se la ride e strappa una risata anche alla mamma e tutta la sua squadra. Guarda il VIDEO
Sinner vince Wimbledon e 'controlla' la mamma: 'Ho visto che è uscita due volte'Vai al contenuto
Sinner a quota 100 vittorie negli Slam
C'è un altro record nella vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Decimo di sempre in grado di difendere il titolo a Church Road, l'italiano sale a quota 100 vittorie negli Slam grazie al successo su Alexander Zverev. L'altoatesino diventa il primo azzurro di sempre a centrare questo traguardo
Sinner fa 100 vittorie negli Slam: la classificaVai al contenuto
La storia degli italiani a Wimbledon
Dal conte Gino De Martino, primo italiano di sempre a Church Road nel 1911, fino a Jannik Sinner, campione delle ultime due edizioni dei Championships. È lunga la storia azzurra a Wimbledon: ripercorriamola con alcune delle tappe più importanti
Wimbledon, storie degli italiani ai ChampionshipsVai al contenuto
Becker: "Sinner è il migliore, deve approfittarne"
Boris Becker commenta a Sky Sport il secondo trionfo consecutivo di Sinner a Wimbledon: "Dopo Parigi c'era pressione, ma lui a fine partita ha detto che era contento anche per la prestazione e non solo per la vittoria. La carriera può avere alti e bassi, ora lui è il migliore del mondo e deve approfittarne"
Sinner e Noskova, il VIDEO del ballo dei campioni
C'è una tradizione che si è rinnovata per Jannik Sinner a Wimbledon. Proprio come lo scorso anno, il numero 1 del mondo è stato protagonista durante la tradizionale cena di gala con il celebre "ballo dei campioni". Al suo fianco c'era la ceca Linda Noskova, vincitrice del singolare femminile. I due hanno ballato sulle note di "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake, regalando uno dei momenti più attesi della serata
Sinner e Noskova, il VIDEO del ballo dei campioniVai al contenuto
Come Sinner ha cambiato la finale: lo Sky Tech
Da Pietrangeli a Sinner: i 10 Slam vinti dagli italiani
In principio fu Nicola Pietrangeli, adesso l'era di Jannik Sinner. L'Italia sale a quota dieci Slam vinti in singolare (tra maschile e femminile) dopo il trionfo di Jannik a Wimbledon 2026. Da Pietrangeli a Panatta, passando per Schiavone e Pennetta: tutti i successi azzurri negli Slam
Da Pietrangeli a Sinner: i 10 Slam azzurriVai al contenuto
Vagnozzi a Sky Sport: "Riconfermarsi è più difficile"
"Riconfermarsi è più difficile perché arrivi consapevole di poter vincere, ma poi devi farlo". Parola di Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, che parla a Sky Sport dopo il secondo trionfo dell'azzurro a Wimbledon: "Il giorno della svolta è stato prima della semifinale con Djokovic. Quel giorno abbiamo rivisto il vero Jannik: si è allenato con due sparring, colpiva bene e aveva le idee chiare. Quanto fatto in queste due settimane è in linea con quanto ci aspettavamo"
Vagnozzi: 'Riconfermarsi è più difficile'Vai al contenuto
L'incontro con la Famiglia Reale
Subito dopo la vittoria del suo secondo Wimbledon di fila, il numero 1 al mondo è stato accolto dal Principe e la Principessa di Galles William e Kate e ha analizzato con loro e con i piccoli George e Charlotte la partita
VIDEO. Sinner a colloquio con William e Kate e i consigli ai piccoli George e CharlotteVai al contenuto
Sinner, premi per 70 milioni: meglio solo i Big Three
Grazie al successo a Wimbledon, Sinner ha incassato un assegno da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4 milioni di dollari. L'azzurro sfiora adesso i 70 milioni di dollari di prize money in carriera, quarto all-time dietro soltanto ai Big Three
I tennisti che hanno guadagnato di più in carriera. CLASSIFICAVai al contenuto
Sinner a quota 5 Slam
Sinner ha vinto ieri il suo quinto Slam. salendo al 28° posto nella classifica all-time per major vinti alla pari di Laurie Doherty e Tony Trabert. Di seguito la classifica con tutti i vincitori Slam di sempre
Sinner al 5° Slam in carriera: la CLASSIFICA all-timeVai al contenuto
Chi ha vinto Wimbledon (almeno) due volte di fila
- Rod Laver: 1968, 1969
- John Newcombe: 1970, 1971
- Bjorn Borg: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
- John McEnroe: 1983, 1984
- Boris Becker: 1985, 1986
- Pete Sampras: 1993, 1994, 1995 | 1997, 1998, 1999, 2000
- Roger Federer: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
- Novak Djokovic: 2014, 2015 | 2018, 2019, 2021, 2022
- Carlos Alcaraz: 2023, 2024
- Jannik Sinner: 2025, 2026
Sinner realizza il double a Wimbledon: è il decimo a riuscirciVai al contenuto
Sinner fa il vuoto nel ranking Atp
Con il trionfo a Church Road, Sinner fa il vuoto nel ranking Atp. L'azzurro ha adesso 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo n. 2 al mondo dopo i Championships, e 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking: è il nuovo numero 9
Sinner fa il vuoto: il ranking Atp aggiornato dopo WimbledonVai al contenuto
Sinner a Sky Sport: "Sto dando la mia vita per il tennis"
Jannik Sinner commenta a Sky Sport il trionfo a Wimbledon: "Dopo Parigi abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto giornate infinite. Sto dando la mia vita per questo sport e vincere uno Slam, Wimbledon, è incredibile. Ho due vittorie di fila e sono super contento. In Italia c'è un movimento sportivo incredibile nel tennis. In MotoGP siamo fortissimi, in F1 c'è Kimi che è un ragazzo d'oro. Vogliamo dare tutto il 100%, sono molto contento". Guarda il VIDEO
Sinner: 'Sto dando la mia vita per il tennis. Sport italiano è super'Vai al contenuto
"Sua maestà" Sinner: la rassegna stampa
I quotidiani - italiani e non solo - celebrano il successo di Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. "Sua maestà" titola Tuttosport mentre La Gazzetta dello Sport apre con "Mitico". Ampio spazio anche sui giornali francesi, spagnoli e tedeschi. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo del n. 1 al mondo a Church Road
'Sua maestà' Sinner: la rassegna stampaVai al contenuto
La foto dei campioni
La lunga domenica di Sinner si è conclusa con la consueta cena di galà, organizzata in onore dei vincitori del singolare. Come da tradizione, ecco la foto dei campioni: Jannik Sinner e Linda Noskova
Gli highlights della finale
Si riparte da qui, dalla finale vinta in rimonta contro Sascha Zverev: 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il punteggio in 3 ore e 46 minuti di gioco, l'ottava finale più lunga di sempre ai Championships
È il day after del trionfo a Wimbledon per Jannik Sinner, diventato il decimo uomo di sempre a vincere almeno due edizioni consecutive dei Championships. Nel nostro liveblog il racconto della giornata del tennista azzurro