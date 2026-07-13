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Wimbledon visto (e vinto) con gli occhi frizzanti di Sinner

Boris Becker

Boris Becker

La vittoria a Wimbledon per la seconda volta consecutiva consacra Sinner campione eterno. Tutto è partito dal ritiro di Roland Garros e da quella voglia di rivalsa che si vedeva impressa nel suo viso. Qualcosa da migliorare ancora può esserci e non vediamo l'ora di poterlo commentare

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