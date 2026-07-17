Riflettori puntati su Bastad con Stefano Travaglia e Luciano Darderi impegnati nei quarti di finale. Alle 11 tocca al marchigiano contro il paraguaiano Vallejo, a seguire l'italoargentino affronta il portoghese Borges. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Riflettori puntati su Bastad per il venerdì del tennis azzurro, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La giornata dedicata ai quarti di finale si aprirà alle 11 con Stefano Travaglia. Al primo quarto di finale Atp dopo quattro anni, il 34enne marchigiano affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo, n. 71 al mondo. In caso di vittoria, Travaglia centerebbe la seconda semifinale Atp in carriera, cinque anni e mezzo dopo Melbourne 2021. A seguire toccherà a Luciano Darderi. Reduce dall'esordio vincente con Altmaier, l'italoargentino se la vedrà con Nuno Borges. Un tabù da sfatare per Luli che ha perso i tre confronti con il portoghese, l'ultimo lo scorso 25 giugno sull'erba di Maiorca.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Bastad: Vallejo (Par) vs TRAVAGLIA (Ita)
- a seguire - Atp Bastad: Borges (Por) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Atp Bastad: Rublev vs Baez (Arg)
- non prima delle 17.30 - Atp Gstaad: Rinderknech (Fra) vs Tsitsipas (Gre)
- non prima delle 18.30 - Atp Umago: Burruchaga (Arg) vs Merida (Esp)
- non prima delle 21 - Atp Umago: Dzumhur (Bih) vs Molcan o Davidovich Fokina
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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