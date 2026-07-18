In una lunga intervista a CBS Mornings, Novak Djokovic è tornato a parlare della semifinale di Wimbledon con Jannik Sinner: "Non sono riuscito a recuperare dopo i quarti e non ero fresco come avrei voluto. L'usura accumulata in oltre 20 anni ai massimi livelli si fa sentire. Senza nulla togliere a Sinner, che ha vinto il torneo, ma oggi è diverso"

"Il corpo risponde in modo diverso: è semplicemente biologia". Così Novak Djokovic, protagonista di una lunga intervista rilasciata a CBS Mornings, ha descritto la fase della carriera che sta vivendo. Tra i temi affrontati c'è anche quello della condizione atletica, inevitabilmente condizionata da quella che lui stesso definisce "usura fisica". Secondo il serbo, questo aspetto ha avuto un peso anche nella semifinale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. "L'usura accumulata in oltre vent'anni ai massimi livelli si fa sentire - ha spiegato - Non sono riuscito a recuperare completamente per la semifinale e non ero fresco come avrei voluto. Senza togliere nulla a Sinner, che ha vinto il torneo, oggi è tutto diverso".