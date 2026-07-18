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Spagna-Argentina, è già show: Messi e Rodri con Djokovic, Durant e Brady

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©Getty

Si è tenuto a New York il Fanatics Fest, un festival sportivo che riunisce numerose star e che è stata l'occasione per introdurre Spagna e Argentina verso la finale di domenica 19. Sul palco, al posto della tradizionale conferenza stampa, sono stati Novak Djokovic, Tom Brady e Kevin Durant a 'sostituirsi' ai giornalisti e chiedere curiosità e sensazioni della vigilia a giocatori e allenatori delle due squadre

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