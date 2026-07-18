Spagna-Argentina, è già show: Messi e Rodri con Djokovic, Durant e Brady
Si è tenuto a New York il Fanatics Fest, un festival sportivo che riunisce numerose star e che è stata l'occasione per introdurre Spagna e Argentina verso la finale di domenica 19. Sul palco, al posto della tradizionale conferenza stampa, sono stati Novak Djokovic, Tom Brady e Kevin Durant a 'sostituirsi' ai giornalisti e chiedere curiosità e sensazioni della vigilia a giocatori e allenatori delle due squadre
- A introdurre l'evento 'in musica' e intrattenere inizialmente il pubblico è stato il rapper Travis Scott
- Panel al Fanatics Fest presentato da Kevin Hart, al suo fianco l'ex stella della nazionale inglese Rio Ferdinand
- Scaloni: "Ci emozioniamo e piangiamo perché vediamo emozionata la nostra gente, giochiamo per loro, l'Argentina gioca per la gente, che si mette la maglia della Seleccion e fa sì che si abbraccino un tifoso del Boca e uno del River, uno del Newell’s e uno del Rosario Central. Ultimo mondiale o ultima partita con l'Argentina di Messi? Non so, non ne abbiamo parlato, dovete chiedere a lui…"
- De La Fuente: "Raggiungere una finale di Coppa del Mondo è speciale. Firmerei per arrivare sempre in finale e perderla. Domenica vedremo due grandi nazionali. Secondo me per certi versi simili. Ogni squadra proverà a portare la partita sul proprio territorio ma sono sicuro che il talento prevarrà"
- Invece dei giornalisti, Brady, Djokovic, Durant, Rio Ferdinand e molte altre celebrità hanno rivolto direttamente le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna. Kevin Durant ha chiesto al portiere Emiliano Martínez cosa penserebbe se l'Argentina difendesse con successo il titolo
- Messi: "La foto mentre facevo il bagno a Yamal? È davvero una foto incredibile, folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale. Lamine è un grandissimo giocatore, lo seguo moltissimo perché gioca nel club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona"
- Novak Djokovic ha chiesto al Ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, e a Messi come gestire la pressione nelle partite importanti. In seguito, ha proseguito la sua discussione con il Ct della Spagna, Luis De La Fuente, e il capitano Rodri su come mantenere la calma prima della partita più importante del mondo
- Dibu Martinez: "Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori"
- Rodri: "È difficile descrivere quanto Messi significhi per il calcio e per l'Argentina. Per me, è il più grande giocatore di tutti i tempi"
- Lo scatto che ritrae un palco pieno di leggende dello sport: dal calcio al basket, passando per football e tennis