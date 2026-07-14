Sinner e Djokovic, carriera in fotocopia: stesso numero di titoli vinti a 25 anni
A 25 anni, Jannik Sinner sta costruendo una carriera che, almeno nei numeri, richiama da vicino quella di Novak Djokovic. C’è un dato che colpisce più di tutti: alla stessa età dell’azzurro, il campione serbo aveva conquistato esattamente lo stesso numero di titoli. Il parallelismo è sorprendente: stesso numero di Slam, stessi Atp 500 e stessi Atp 250. L'unica differenza? Sinner ha un Atp Finals in più, mentre Djokovic vantava un Masters 1000 in più rispetto all'attuale palmares del n. 1 al mondo
- Jannik Sinner: 5 (Aus Open 2024, US Open 2024, Aus Open 2025, Wimbledon 2025 e Wimbledon 2026)
- Novak Djokovic: 5 (Aus Open 2008, Aus Open 2011, Wimbledon 2011, US Open 2011 e Aus Open 2012)
- Jannik Sinner: 2 (2024 e 2025)
- Novak Djokovic: 1 (2008)
- Novak Djokovic: 11 (Miami 2007, Montreal 2007, Indian Wells 2008, Roma 2008, Parigi 2009, Indian Wells 2011, Miami 2011, Madrid 2011, Roma 2011, Montreal 2011, Miami 2012)
- Jannik Sinner: 10 (Toronto 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024, Shanghai 2024, Parigi 2025, Indian Wells 2026, Miami 2026, Monte-Carlo 2026, Madrid 2026, Roma 2026)
- Jannik Sinner: 7 (Washington 2021, Pechino 2023, Vienna 2023, Rotterdam 2024, Halle 2024, Pechino 2025, Vienna 2025)
- Novak Djokovic: 7 (Vienna 2007, Dubai 2009, Pechino 2009, Basilea 2009, Dubai 2010, Pechino 2010, Dubai 2011)
- Jannik Sinner: 6 (Sofia 2020, Melbourne 2021, Sofia 2021, Anversa 2021, Umago 2022, Montpellier 2023)
- Novak Djokovic: 6 (Amersfoort 2006, Metz 2006, Adelaide 2007, Estoril 2007, Belgrado 2009, Belgrado 2011)
- 5 Slam
- 1 ATP Finals
- 11 Masters 1000
- 7 ATP 500
- 6 ATP 250
- 5 Slam
- 2 ATP Finals
- 10 Masters 1000
- 7 ATP 500
- 6 ATP 250