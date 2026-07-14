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Sinner e Djokovic, carriera in fotocopia: stesso numero di titoli vinti a 25 anni

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A 25 anni, Jannik Sinner sta costruendo una carriera che, almeno nei numeri, richiama da vicino quella di Novak Djokovic. C’è un dato che colpisce più di tutti: alla stessa età dell’azzurro, il campione serbo aveva conquistato esattamente lo stesso numero di titoli. Il parallelismo è sorprendente: stesso numero di Slam, stessi Atp 500 e stessi Atp 250. L'unica differenza? Sinner ha un Atp Finals in più, mentre Djokovic vantava un Masters 1000 in più rispetto all'attuale palmares del n. 1 al mondo

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