A 25 anni, Jannik Sinner sta costruendo una carriera che, almeno nei numeri, richiama da vicino quella di Novak Djokovic. C’è un dato che colpisce più di tutti: alla stessa età dell’azzurro, il campione serbo aveva conquistato esattamente lo stesso numero di titoli. Il parallelismo è sorprendente: stesso numero di Slam, stessi Atp 500 e stessi Atp 250. L'unica differenza? Sinner ha un Atp Finals in più, mentre Djokovic vantava un Masters 1000 in più rispetto all'attuale palmares del n. 1 al mondo