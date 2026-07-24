Federer è tornato all'Academy del maiorchino per visitare il nuovo Rafa Nadal Museum, con contenuti audiovisivi e cimeli storici a raccontare la carriera del 22 volte campione Slam. "È meraviglioso, dietro c'è un grande lavoro ed è molto emozionante" ha affermato lo svizzero

Un tuffo nel passato. Roger Federer è tornato alla Rafa Nadal Academy per visitare il nuovo Rafa Nadal Museum, uno spazio recentemente rinnovato e che racconta - attraverso un'esperienza immersiva fatta di contenuti audiovisivi e cimeli storici - alcuni dei momenti più iconici della carriera del maiorchino. King Roger si è soffermato in particolare sulla stanza dedicata ai Big 3, caratterizzata da cimeli personali e contenuti audiovisivi esclusivi con protagonisti Nadal, Federer e Novak Djokovic.