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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 25 luglio

Tennis

Questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'Atp di Estoril contro il belga Alexander Blockx. A Kitzbuhel si gioca la finale tra Bublik e Halys. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sarà un altro sabato di grande tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista l'azzurro, con Luciano Darderi che - dopo Bastad -cerca la seconda finale di fila: l'ostacolo è rappresentato dal belga Alexander Blockx, al primo scontro diretto in carriera. Ma è tempo anche di finali, con l'ultimo atto del 250 di Kitzbuhel ad aprire la giornata: si sfidano Alexander Bublik, campione in carica del torneo austriaco, e Quentin Halys, a caccia a 29 anni del primo titolo Atp.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 11 - Atp Kitzbuhel: Bublik (Kaz) vs Halys (Fra)
  • A seguire - Wta Amburgo: Bondar (Hun) vs Avanesyan (Arm)
  • A seguire - Wta Amburgo: Sherif (Egy) vs Korpatsch (Ger)
  • Non prima delle 18.30 - Atp Estoril: Gaston (Fra) vs Van Assche (Fra)
  • Non prima delle 20 - Atp Estoril: DARDERI (Ita) vs Blockx (Bel)

SKY SPORT MAX (206)

  • Non prima delle 13.30 - Wta Praga: Valentova (Cze) vs Snigur (Ukr)
  • A seguire - Wta Praga: Tagger (Aus) vs Krejcikova (Cze)

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