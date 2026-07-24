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Thiem dal tennis al calcio: giocherà in Austria per il Badener

la curiosità

Dal tennis al calcio: Dominic Thiem, ritiratosi nel 2024, giocherà per il Badener, club dell'ottava divisione austriaca

GLI ATLETI CHE HANNO CAMBIATO SPORT

Due anni fa il ritiro dal tennis, a causa di un infortunio al polso che lo ha tormentato per anni. Adesso per Dominic Thiem è pronta a cominciare una nuova avventura nel mondo del calcio: il classe 1993 ha firmato, infatti, per il Badener AC, club dell'ottava divisione austriaca. Grande appassionato, come testimoniato da sue dichiarazioni e post sui social, non è esattamente la sua primissima esperienza nel mondo del calcio dopo che nelle ultime due stagioni ha giocato per la squadra della sua città, il Lichtenwörth SC, accumulando cinque presenze nella prima annata e dieci in quella successiva. Ora questo trasferimento, reso possibile dal contatto di un amico, ma la strada non sarà tutta in discesa: "Abbiamo sentito dire che è un buon calciatore, ma dovrà lottare come tutti gli altri per guadagnarsi il posto da titolare" ha spiegato il direttore del club, Sergej Petrovic.

Ambasciatore per la Supercoppa Europea

Il campione dello Us Open 2020 sarà protagonista col calcio anche a livello internazionale, ma non tra i giocatori in campo. Sarà lui l'ambasciatore ufficiale per l'Austria in occasione della partita di Supercoppa Europea che si giocherà a Salisburgo, il prossimo 12 agosto, tra Psg e Aston Villa.

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