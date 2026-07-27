L'Atp 500 di Washington propone subito il derby azzurro tra Lorenzo Musetti, al ritorno in campo dopo oltre 70 giorni, e Matteo Arnaldi. In campo anche coppia Bolelli/Vavassori, tra le donne Elisabetta Cocciaretto affronta la danese Tauson. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia un'altra settimana di grande tennis, a partire dall'Atp 500 di Washington che si apre subito con un derby azzurro: Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi, match da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open del 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli/Vavassori impegnati contro la coppia Cash/Erler, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 17 - Simulcast SS Tennis
- Ore 19 circa - Atp Washington: ARNALDI (Ita) vs MUSETTI (Ita)
- A seguire - Atp Washington: BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Erler
- A seguire - Simulcast SS Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 17 - Wta Washington: COCCIARETTO (Ita) vs Tauson (Den)
- A seguire - Simulcast SS Uno
- A seguire non prima delle 21 - Atp Washington: Fritz (Usa) vs Bergs (Bel)
- A seguire - Atp Washington: Nishikori (Jap) vs Shang (Chi)
- Non prima delle 24 - Wta Washington: Keys (Usa) vs Samsonova
- A seguire - Atp Washington: Tiafoe (Usa) vs Atmane (Fra)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.