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Atp Washington e Los Cabos, dove vedere i tornei Atp in tv e streaming

Tennis

Al via l'estate sul cemento americano con quattro tornei (due Atp e altrettanti Wta). Uomini impegnati a Washington (dove Lorenzo Musetti torna in campo e sfida subito Arnaldi nel derby) e Los Cabos (Darderi n. 2 del seeding), anche le donne in scena al Mubadala DC Open (Cocciaretto tra le azzurre) oltre a Memphis. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis su Sky Sport e in streaming su NOWQuattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA. 
In ambito maschile si svolgeranno:

  • Atp 500 Mubadala DC Open, Washington (Stati Uniti)
  • Atp 250 Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, Los Cabos (Messico)

In ambito femminile:

  • Wta 500 Mubadala DC Open, Washington (Stati Uniti)
  • Wta 250 The Memphis Classic, Memphis (Stati Uniti)

Approfondimento

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Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 27 luglio

  • dalle 17 il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 28 luglio

  • dalle 17 il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Mercoledì 29 luglio

  • dalle 17 il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno 

Giovedì 30 luglio

  • dalle 17 il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno 

Venerdì 31 luglio

  • Sky Sport Tennis: dalle 18: il meglio di Atp e Wta 500 Washington/Wta 250 Memphis
  • Sky Sport Uno dalle 20.10: il meglio di Atp e Wta 500 Washington/Wta 250 Memphis

Sabato 1 agosto

  • Sky Sport Tennis: alle 4.30 semifinale/1 Atp 250 Los Cabos; alle 6 semifinale/2 Atp 250 Los Cabos; alle 20 semifinale/1 Wta 500 Washington; alle 22 semifinale/2 Wta 500 Washington; alle 00.30 semifinale/1 Atp 500 Washington; alle 2.30 semifinale/2 Atp 500 Washington
  • Sky Sport Uno: alle 4.30 semifinale/1 Atp 250 Los Cabos; alle 6 semifinale/2 Atp 250 Los Cabos; alle 00.30 semifinale/1 Atp 500 Washington; alle 2.30 semifinale/2 Atp 500 Washington

Domenica 2 agosto

  • Sky Sport Tennis: alle 5 finale Atp 250 Los Cabos
  • Sky Sport Mix: alle 19.30 finale Wta 250 Memphis
  • Sky Sport 252: alle 20.30 finale Wta 500 Washington 
  • Sky Sport Uno: alle 23 finale Atp 500 Washington

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