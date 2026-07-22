Dieci azzurri in totale con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno (30 agosto-13 settembre), sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell’entry list anche Alcaraz (alle prese col recupero dall’infortunio al polso) e Rune (fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d’Achille)
- Partecipazioni agli US Open: 7
- Miglior risultato: campione (2024)
- Partecipazioni agli US Open: 2
- Miglior risultato: terzo turno (2024, 2025)
- Partecipazioni agli US Open: 5
- Miglior risultato: quarti di finale (2025)
- Partecipazioni agli US Open: 2
- Miglior risultato: terzo turno (2025)
- Partecipazioni agli US Open: 3
- Miglior risultato: ottavi di finale (2023)
- Partecipazioni agli US Open: 7
- Miglior risultato: semifinale (2019)
- Partecipazioni agli US Open: 8
- Miglior risultato: secondo turno (2018, 2019, 2023)
- Partecipazioni agli US Open: 2
- Miglior risultato: secondo turno (2024, 2025)
- Partecipazioni agli US Open: 6
- Miglior risultato: ottavi di finale (2024)
- Partecipazioni agli US Open: 4
- Miglior risultato: secondo turno (2024)
- Partecipazioni agli US Open: 5
- Miglior risultato: campione (2022, 2025)
- Partecipazioni agli US Open: 5
- Miglior risultato: terzo turno (2022)
- Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Fermo dallo scorso aprile, il suo nome compare comunque già nella lista dei partecipanti al torneo di Cincinnati (dall’8 agosto su Sky Sport). Rune, invece, è fermo da ottobre 2025, quando ha subito la rottura del tendine d'Achille durante la semifinale del torneo di Stoccolma contro Ugo Humbert.
- 1 SINNER Jannik (ITA)
- 2 ZVEREV Alexander (GER)
- 3 ALCARAZ Carlos (ESP)
- 4 AUGER-ALIASSIME Felix (CAN)
- 5 DE MINAUR Alex (AUS)
- 6 SHELTON Ben (USA)
- 7 DJOKOVIC Novak (SRB)
- 8 MEDVEDEV Daniil
- 9 COBOLLI Flavio (ITA)
- 10 FRITZ Taylor (USA)
- 11 BUBLIK Alexander (KAZ)
- 12 LEHECKA Jiri (CZE)
- 13 RUUD Casper (NOR)
- 14 RUBLEV Andrey
- 15 MUSETTI Lorenzo (ITA)
- 16 TIEN Learner (USA)
- 17 TIAFOE Frances (USA)
- 18 MENSIK Jakub (CZE)
- 19 VACHEROT Valentin (MON)
- 20 DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (SPA)
- 21 DARDERI Luciano (ITA)
- 22 CERUNDOLO Francisco (ARG)
- 23 FILS Arthur (FRA)
- 24 PAUL Tommy (USA)
- 25 JODAR Rafael (SPA)
- 26 KHACHANOV Karen
- 27 RINDERKNECH Arthur (FRA)
- 28 FONSECA Joao (BRA)
- 29 HUMBERT Ugo (FRA)
- 30 TABILO Alejandro (CHI)
- 31 ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG)
- 32 NAKASHIMA Brandon (USA)
- 33 ARNALDI Matteo (ITA)
- 34 BERGS Zizou (BEL)
- 35 BUSE Ignacio (PER)
- 36 FERY Arthur (GBR)
- 37 COLLIGNON Raphael (BEL)
- 38 BLOCKX Alexander (BEL)
- 39 NORRIE Cameron (GBR)
- 40 MOUTET Corentin (FRA)
- 41 STRUFF Jan-Lennard (GER)
- 42 BERRETTINI Matteo (ITA)
- 43 MUNAR Jaume (SPA)
- 44 MICHELSEN Alex (USA)
- 45 QUINN Ethan (USA)
- 46 MANNARINO Adrian (FRA)
- 47 NAVONE Mariano (ARG)
- 48 BORGES Nuno (POR)
- 49 ATMANE Terence (FRA)
- 50 CERUNDOLO Juan Manuel (ARG)
- 51 TSITSIPAS Stefanos (GRE)
- 52 HANFMANN Yannick (GER)
- 53 MACHAC Tomas (CZE)
- 54 MAROZSAN Fabian (HUN)
- 55 VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED)
- 56 BAEZ Sebastian (ARG)
- 56 SHANG Juncheng (CHI) *
- 57 TIRANTE Thiago Agustin (ARG)
- 58 KECMANOVIC Miomir (SRB)
- 59 MERIDA Daniel (SPA)
- 60 BURRUCHAGA Roman Andres (ARG)
- 61 ALTMAIER Daniel (GER)
- 62 LANDALUCE Martin (SPA)
- 63 VALLEJO Adolfo Daniel (PAR)
- 64 KORDA Sebastian (USA)
- 65 CARRENO BUSTA Pablo (SPA)
- 66 GRIEKSPOOR Tallon (NED)
- 67 SHAPOVALOV Denis (CAN)
- 68 KOPRIVA Vit (CZE)
- 69 UGO CARABELLI Camilo (ARG)
- 70 HURKACZ Hubert (POL)
- 71 MAJCHRZAK Kamil (POL)
- 72 MEDJEDOVIC Hamad (SRB)
- 73 SVAJDA Zachary (USA)
- 74 BROOKSBY Jenson (USA)
- 75 ROYER Valentin (FRA)
- 76 FUCSOVICS Marton (HUN)
- 77 SONEGO Lorenzo (ITA)
- 78 VAN ASSCHE Luca (FRA)
- 79 BELLUCCI Mattia (ITA)
- 80 RUNE Holger (DEN)
- 81 MOLKAN Alex (SVK)
- 82 DUCKWORTH James (AUS)
- 83 HALYS Quentin (FRA)
- 84 SHEVCHENKO Aleksandr (KAZ)
- 84 KOKKINAKIS Thanasi (AUS) *
- 85 GIRON Marcos (USA)
- 86 CILIC Marin (CRO)
- 87 DZUMHUR Damir (BIH)
- 88 FARIA Jaime (POR)
- 89 MPETSHI PERRICARD Giovanni (FRA)
- 90 CHOINSKI Jan (GBR)
- 91 PRIZMIC Dino (CRO)
- 92 DIALLO Gabriel (CAN)
- 93 KOVACEVIC Aleksandar (USA)
- 94 SAFIULLIN Roman
- 95 TRUNGELLITI Marco (ARG)
- 96 HIJIKATA Rinky (AUS)
- 97 SHIMABUKURO Sho (JAP)
- 98 DE JONG Jesper (NED)
- 99 WALTON Adam (AUS)
- 100 NAVA Emilio (USA)
- 101 COMESANA Francisco (ARG)
- 101 MISOLIC Filip (AUT) *
- Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Federico Cinà, Gianluca Cadenasso, Francesco Passaro sono tra gli alternates del tabellone maschile
- Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Lucrezia Stefanini, Tyra Caterina Grant, Nuria Brancaccio, Jennifer Ruggeri, Giorgia Pedone sono tra le alternates del tabellone femminile
- Tra gli appuntamenti più attesi gli US Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo Slam della stagione. Ma i riflettori sono puntati su tutto l’Atp Tour, con la copertura completa di tutti i tornei Atp 250, Atp 500 e Atp Masters 1000, da Montreal a Parigi, fino alle ATP Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre). Grande attenzione anche al Wta Tour, con la trasmissione di tutti i tornei Wta 250, Wta 500 e Wta 1000, da Toronto a Wuhan, fino alle Wta Finals di Indian Wells (dall’8 al 15 novembre).