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US Open 2026, la entry list con Sinner, Alcaraz e Rune: 10 gli italiani

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Dieci azzurri in totale con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno (30 agosto-13 settembre), sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell’entry list anche Alcaraz (alle prese col recupero dall’infortunio al polso) e Rune (fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d’Achille)

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