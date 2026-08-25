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la riflessione

Il doppio misto Williams-Alcaraz sarà molto più che un semplice show

Giorgia Mecca

©Getty

Serena Williams e Carlos Alcaraz insieme nel doppio misto dello US Open: una coppia impossibile da ignorare e perfetta per raccontare il nuovo tennis di New York, dove competizione e spettacolo, campioni e social, convivono sempre più spesso

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