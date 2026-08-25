Doppio misto, debuttano Alcaraz e S. Williams

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Doppio misto US Open, il programma di oggi: partite e orari

us open

Dopo le qualificazioni, a Flushing Meadows iniza ufficialmente il torneo di doppio misto: alle ore 20 c'è il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che forma un super team con Serena Williams. Tra gli azzurri, oltre ai campioni in carica Errani/Vavassori, spazio anche a Cobolli, in coppia con Bencic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

In vista dello US Open, ultimo Slam dell'anno, a Flushing Meadows si inizia a fare sul serio con il torneo di doppio misto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWÈ il giorno del grande ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Fermo da aprile per un problema al polso destro, il numero 3 al mondo giocherà alle ore 20 in coppia con Serena Williams, ex numero 1 al mondo e vincitrice di 23 Slam in singolare. I due se la vedranno contro i qualificati Routliffe/Glasspool. Oltre allo spagnolo e all'americana, parteciperanno a questa edizione anche Cobolli/Bencic (che ai quarti potrebbero affrontare proprio Alcaraz e Serena Williams), i campioni in carica Errani/Vavassori e Djokovic/Sabalenka. Nella giornata di martedì 25 agosto, si giocheranno sia gli ottavi di finale che i quarti. Parliamo di partite al meglio dei tre set. Si arriva a 4 e nei game non sono previsti vantaggi, ma il deciding point sul 40-40. Sul 4-4 si disputa il tie-break, mentre in caso di un set pari, il terzo set viene sostituito da un tie-break ai 10 punti.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16 - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 17 - Sabalenka/Djokovic vs Siniakova/Patten
  • a seguire - Sabalenka/Djokovic o Siniakova/Patten vs Svitolina/Monfils o Eala/Auger-Aliassime
  • non prima delle 19 - Bencic/COBOLLI vs Townsend/Zverev
  • non prima delle 20 - S. Williams/Alcaraz vs Routliffe/Glasspool
  • a seguire - Bencic/COBOLLI o Townsend/Zverev vs S. Williams/Alcaraz o Routliffe/Glasspool 
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 16 - Svitolina/Monfils vs Eala/Auger-Aliassime
  • non prima delle 17 - Muchova/Mensik vs Mladenovic/Arevalo
  • a seguire - Navarro/Paul vs Anisimova/Tien
  • a seguire - Muchova/Mensik o Mladenovic/Arevalo vs Navarro/Paul o Anisimova/Tien
  • non prima delle 19.30 - Andreeva/Rublev vs ERRANI/VAVASSORI
  • a seguire - Shnaider/Ruud vs Pegula/Fritz
  • a seguire - Andreeva/Rublev o ERRANI/VAVASSORI vs Shnaider/Ruud o Pegula/Fritz

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Doppio misto, debuttano Alcaraz e S. Williams

us open

Dopo le qualificazioni, a Flushing Meadows iniza ufficialmente il torneo di doppio misto: alle...

Darderi-Bellucci LIVE alle 20 su Sky Sport

Winston-Salem

Derby azzurro in programma all'Atp 250 di Winston-Salem: Luciano Dareri se la vede contro Mattia...

Musetti si allena con Federer: il VIDEO

Tennis

A New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione...

Winston-Salem e Monterrey: il programma di oggi

Tennis

Lunedì di tennis da non perdere con i due tornei da seguire prima dell'inizio degli US Open...

Gauff regina di Cincinnati: Pegula ko in due set

cincinnati open

La numero 4 al mondo batte la sua connazionale per 6-2, 6-4 e conquista tre anni dopo l'ultima...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS