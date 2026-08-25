Doppio misto, debuttano Alcaraz e S. Williams

Doppio misto US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Dopo le qualificazioni, a Flushing Meadows iniza ufficialmente il torneo di doppio misto: alle ore 20 c'è il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che forma un super team con Serena Williams. Tra gli azzurri, oltre ai campioni in carica Errani/Vavassori, spazio anche a Cobolli, in coppia con Bencic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16 - Simulcast Sky Sport Max
- ore 17 - Sabalenka/Djokovic vs Siniakova/Patten
- a seguire - Sabalenka/Djokovic o Siniakova/Patten vs Svitolina/Monfils o Eala/Auger-Aliassime
- non prima delle 19 - Bencic/COBOLLI vs Townsend/Zverev
- non prima delle 20 - S. Williams/Alcaraz vs Routliffe/Glasspool
- a seguire - Bencic/COBOLLI o Townsend/Zverev vs S. Williams/Alcaraz o Routliffe/Glasspool
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MAX (206)
- ore 16 - Svitolina/Monfils vs Eala/Auger-Aliassime
- non prima delle 17 - Muchova/Mensik vs Mladenovic/Arevalo
- a seguire - Navarro/Paul vs Anisimova/Tien
- a seguire - Muchova/Mensik o Mladenovic/Arevalo vs Navarro/Paul o Anisimova/Tien
- non prima delle 19.30 - Andreeva/Rublev vs ERRANI/VAVASSORI
- a seguire - Shnaider/Ruud vs Pegula/Fritz
- a seguire - Andreeva/Rublev o ERRANI/VAVASSORI vs Shnaider/Ruud o Pegula/Fritz
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.