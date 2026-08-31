Alcaraz-Safiullin agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Carlos Alcaraz torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza nel singolare maschile e affronta al 1° turno degli US Open il russo Roman Safiullin, n.99 del mondo. Il match in diretta al termine di Sabalenka-Osorio su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Safiullin-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno
in evidenza
Carlitos è tornato in campo la scorsa settimana per la prima volta giocando il doppio misto insieme a Serena Williams e perdendo al 2° turno contro la coppia Cobolli-Bencic
Lo spagnolo non gioca un match ufficiale in singolare maschile dallo scorso aprile, quando si ritirò dopo aver vinto nel 1° turno del torneo 500 di Barcellona per un problema al polso
Carlos Alcaraz si presenta a Flushing Meadows come campione in carica, avendo conquistato il titolo nel 2025 battendo in finale Jannik Sinner
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.
Carlos Alcaraz affronta Roman Safiullin nel 1° turno degli US Open
Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW