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visto dal talent

Shelton-Alacaraz ha ridisegnato i confini del tennis mondiale

Renzo Furlan

I quarti di finale in America hanno mostrato quanto Alcaraz abbia realmente recuperato dall'infortunio e quanto Shelton si stia preparando al grande salto. Cosa ci ha detto la partita non solo sui due giocatori, ma sui nuovi scenari del tennis mondiale

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