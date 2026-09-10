US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Nella notte tra giovedì e venerdì si decidono chi saranno le finaliste degli US Open nel torneo femminile: in programma le due semifinali Sabalenka-Pegula e Gauff-Rybakina. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Gli US Open entrano nella fase clou con le semifinali, da seguire tutte in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa delle partite di venerdì del torneo maschile, si parte dal tabellone femminile, dove nella notte tra giovedì e venerdì si decide chi saranno le due a contendersi il trofeo. Da una parte Aryna Sabalenka, detentrice del titolo in carica, sfiderà Jessica Pegula; a seguire l'altra statunitense, Coco Gauff, affronterà la prossima n. 1 del mondo, Elena Rybakina.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 1.00: Sabalenka vs Pegula (Usa)
- a seguire: Gauff (Usa) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 21.45: Sky Tennis Show
- ore 22.00: Krawietz/Puetz vs Ram/Salisbury
- a seguire: Heliovaara/Patten vs Harrison/Skupski
- ore 00.30: Sky Tennis Show
- ore 1.00: Sabalenka vs Pegula (Usa)
- a seguire: Gauff (Usa) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT 257
- ore 21.45: Sky Tennis Show
- ore 22.00: Krawietz/Puetz vs Ram/Salisbury
- a seguire: Heliovaara/Patten vs Harrison/Skupski
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.