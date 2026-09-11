Oggi le semifinali maschili: il programma su Sky

È il giorno delle semifinali maschili agli US Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'appuntamento è sull'Arthur Ashe a partire dalle 21, orario italiano. Primi a scendere in campo saranno Alexander Zverev e Karen Khachanov , nel loro decimo confronto in carriera. Il tedesco insegue la sesta finale Slam in carriera - la terza di fila dopo Roland Garros e Wimbledon - mentre il russo vuole regalarsi la prima finale in un major. Nella notte italiana, invece, ci sarà il derby americano tra Frances Tiafoe e Ben Shelton . Entrambi arrivano da due "maratone" al quinto set, rispettivamente con Michelsen e Alcaraz: chi vince giocherà la prima finale Slam. In programma oggi anche la finale del doppio femminile che vedrà protagoniste Siniakova/Townsend e Montgomery/Krueger.

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