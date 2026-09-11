Oggi le semifinali maschili: il programma su Sky

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US Open, il programma di oggi: partite e orari

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Venerdì dedicato alle semifinali del torneo maschile. Si parte alle 21 italiane con Sascha Zverev opposto a Karen Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

È il giorno delle semifinali maschili agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'appuntamento è sull'Arthur Ashe a partire dalle 21, orario italiano. Primi a scendere in campo saranno Alexander Zverev e Karen Khachanov, nel loro decimo confronto in carriera. Il tedesco insegue la sesta finale Slam in carriera - la terza di fila dopo Roland Garros e Wimbledon - mentre il russo vuole regalarsi la prima finale in un major. Nella notte italiana, invece, ci sarà il derby americano tra Frances Tiafoe e Ben Shelton. Entrambi arrivano da due "maratone" al quinto set, rispettivamente con Michelsen e Alcaraz: chi vince giocherà la prima finale Slam. In programma oggi anche la finale del doppio femminile che vedrà protagoniste Siniakova/Townsend e Montgomery/Krueger.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 20.30: Sky Tennis Show
  • ore 21: Zverev (Ger) vs Khachanov
  • ore 00.30: Sky Tennis Show
  • ore 1: Tiafoe (Usa) vs Shelton (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18: Siniakova/Townsend vs Montgomery/Krueger
  • ore 20.30: Sky Tennis Show
  • ore 21: Zverev (Ger) vs Khachanov
  • ore 00.30: Sky Tennis Show
  • ore 1: Tiafoe (Usa) vs Shelton (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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