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Zverev-Shelton oggi agli US Open, il risultato in diretta live della finale

live us open

Il primo set lo vince Sascha Zverev: 6-3 in favore del tedesco che strappa due volte il servizio a Shelton. La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Zverev-Shelton LIVE su Sky Sport Uno

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LIVE

Inizia il 2° set: Zverev al servizio

Zverev vince il 1° set: 6-3 in 40 minuti

Arriva un altro break per Zverev che in 40 minuti chiude il primo set. Come accaduto nel game d'apertura, Shelton commette un doppio fallo sulla palla break. Grande costanza da parte del tedesco mentre, dall'altra parte della rete, l'americano sta pagando la tensione per la prima finale Slam e qualche errore di troppo (13 gratuiti)

8° game: Zverev tiene il servizio, 5-3 con Shelton

Ancora una volta Shelton va avanti in risposta, ma sul 15-30 stecca di dritto dopo essersi aperto il campo. Una chance sprecata dall'americano e che "spiana" la rimonta di Zverev che con tre punti consecutivi si assicura la possibilità di servire per il set

7° game: Shelton tiene il servizio, Zverev avanti 4-3

Game fondamentale per Shelton che resta in partita nel primo set. Avanti 40-30, lo statunitense sbaglia con il rovescio ed è costretto ai vantaggi. Qui, però, ne esce bene con un vincente di dritto e una risposta sbaglia da Zverev

6° game: Zverev tiene il servizio, 4-2 con Shelton

Shelton si ritrova avanti 0-30, giocando anche una grande volée nel tentativo di passante di Zverev. Il tedesco, però, ne esce bene: quattro punti di fila, in un game suggellato dal primo ace della sua partita

5° game: Shelton tiene il servizio, Zverev avanti 3-2

Shelton allunga la striscia di punti vinti al servizio. Secondo game di fila a zero per l'americano che dopo il break subito ha vinto otto punti consecutivi alla battuta. Zverev, però, resta avanti di un break

4° game: Zverev tiene il servizio, 3-1 con Shelton

Shelton arriva sul 30-30, ma Zverev trova un grande dritto lungolinea che lo porta sul 40-30. Sulla palla game arriva l'errore di Shelton, nel tentativo di spostarsi sul dritto

3° game: Shelton tiene il servizio, Zverev avanti 2-1

Shelton entra in partita. Stavolta la prima funziona per l'americano che rapidamente tiene il servizio a zero. Questa sarà una delle chiavi del match per il 23enne di Atlanta che dovrà tenere alta la resa alla battuta per stare in partita

2° game: Zverev tiene il servizio, 2-0 con Shelton

Break confermato da Zverev, solido in queste prime battute del match. Quattro prime su cinque in campo per il tedesco che risolve il primo turno di battuta senza difficoltà

1° game: break Zverev, 1-0 con Shelton

Arriva subito il break in favore di Zverev. Shelton recupera da 0-30 a 30-30, ma poi arriva un errore in uscita dal servizio e un doppio fallo sulla palla break

INIZIA IL MATCH! Shelton al servizio

Per il coin toss entra in campo Stan Smith: Shelton ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 

Shelton Zverev

Shelton e Zverev entrano in campo! La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Inizia la cerimonia pre partita con l'esibizione di Miles Caton: sull'Arthur Ashe sventola la bandiera statunitense

US Open

Quasi tutto pronto sull'Arthur Ashe Stadium, tra pochissimo la cerimonia che precederà la finale maschile. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

L'albo d'oro delle ultime edizioni

  • 2025: Carlos ALCARAZ (Esp)
  • 2024: Jannik SINNER (Ita)
  • 2023: Novak DJOKOVIC (Srb)
  • 2022: Carlos ALCARAZ (Esp)
  • 2021: Daniil Medvedev
  • 2020: Dominic THIEM (Aut)

La finale si giocherà con il tetto aperto: nelle ultime ore la copertura sull'Arthur Ashe era stata chiusa per via della pioggia. Le previsioni, però, parlano di un miglioramento nelle prossime ore e per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di aprire il tetto

Zverev accorcia in classifica su Sinner

Zverev aveva iniziato gli US Open (dove difendeva soltanto 100 punti) con 5.010 pt di svantaggio su Sinner, assente a Flushing Meadows per infortunio. Oggi il tedesco, finalista a New York, è lontano 2.510 punti dal tennista azzurro. In caso di vittoria del titolo, il numero 2 al mondo si porterebbe a 1.810 punti da Jannik

RANKING ATP. Zverev in finale a New York e più vicino a Sinner

RANKING ATP. Zverev in finale a New York e più vicino a Sinner

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Il titolo vale 5,5 milioni di dollari

La finale di oggi mette in palio un assegno da record di 5,5 milioni di dollari, 500 mila dollari in più rispetto a un anno fa. Il finalista, invece, dovrà "accontentarsi" di 2,8 milioni di dollari. Gli US Open 2026 sono già entrati nella storia, diventando il primo torneo ad aver superato i 100 milioni di dollari totali di montepremi

I campioni Slam di "casa"

In caso di trionfo, Shelton potrebbe entrare in una ristretta élite, quella dei tennisti che hanno conquistato lo Slam di casa. L'ultimo a riuscirci è stato Andy Murray, campione a Wimbledon per due volte (2013 e 2016). Gli americani che hanno vinto gli US Open sono sette: Arthur Ashe, Stan Smith, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi e Andy Roddick

Da Becker a Zverev?

Sono trascorsi 37 anni dal primo e unico trionfo tedesco a New York. Era il 1989 quando Boris Becker conquistò il titolo a Flushing Meadows, battendo in finale Ivan Lendl in quattro set. 

Inizia adesso Sky Tennis Show, lo studio pre partita che ci accompagnerà alla finale, con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti. Seguilo live su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Zverev per riscattare il 2020

Zverev torna a giocare una finale a Flushing Meadows sei anni dopo l'ultima volta. Allora arrivò una sconfitta dolorosa contro Dominic Thiem, dopo aver vinto i primi due set: nell'era Open che un giocatore ribaltasse uno 0-2 nell'ultimo atto degli US Open. Adesso per il tedesco c'è l'occasione di riscatto

Zverev Thiem

17 anni senza Slam extra Europa

Shelton, inoltre, potrebbe scrivere un altro record in caso di trionfo. L'ultimo Slam vinto da un giocatore non europeo risale a 17 anni fa, quando Juan Martin Del Potro trionfò proprio sul cemento di Flushing Meadows. Da allora hanno trionfato solo giocatori europei: Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka,  Cilic, Thiem, Medvedev, Alcaraz, Sinner e Zverev

Shelton 23 anni dopo Roddick?

C'è una "missione", invece, per Ben Shelton che può diventare il primo campione Slam statunitense dal 2003. Un digiuno di 23 anni, che dura dal trionfo di Andy Roddick allo US Open 2003

Sascha a caccia del secondo Slam

Diventato il settimo uomo dal 2000 in poi a giocare almeno tre finali Slam consecutive (dopo i Big 4, Alcaraz e Sinner), Zverev va oggi a caccia del secondo major in carriera dopo il trionfo al Roland Garros lo scorso giugno

Zverev-Shelton, tutti i precedenti

  • 2025 - Atp Finals (RR): Zverev b. Shelton 6-3, 7-6
  • 2025 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 6-2, 6-2
  • 2025 - Stoccarda (SF): Zverev b. Shelton 7-6, 7-6
  • 2025 - Monaco di Baviera (F): Zverev b. Shelton 6-2, 6-4
  • 2024 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 3-6, 7-6, 7-5

Il "tabù Zverev" per Shelton

I precedenti parlano di un dominio di Zverev: il tedesco è imbattuto nei cinque confronti con Shelton che ha conquistato soltanto un set, nel primo confronto datato agosto 2024 a Cincinnati.

Torneo di alto livello anche per Shelton, impreziosito dalla straordinaria vittoria nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz. L'americano giocherà oggi la prima finale Slam in carriera

Il cammino di Shelton

  • 1° turno: vs Griekspoor 1-6, 6-1, 7-6, 6-2
  • 2° turno: vs Hurkacz 6-3, 5-7, 7-6, 7-5
  • 3° turno: vs Shapovalov 7-6, 6-7, 6-3, 6-4
  • Ottavi: vs Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4
  • Quarti: vs Alcaraz 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6
  • Semifinale: vs Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5

È stato un torneo in crescendo per Zverev che ha faticato tanto nei primi due turni, contro Sonego e Halys, ma dal terzo turno in poi è salito di livello e non ha più perso un set

Il cammino di Zverev

  • 1° turno: vs Sonego 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4
  • 2° turno: vs Halys 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3
  • 3° turno: vs Tabilo 6-2, 7-6, 6-2
  • Ottavi: vs Darderi 6-2, 6-2, 7-6
  • Quarti: vs Van de Zandschulp 6-2, 7-5, 6-1
  • Semifinale: vs Khachanov 6-3, 7-6, 7-6

Il match sarà in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

È il giorno della finale maschile agli US Open. Sull'Arthur Ashe Stadium si assegna l'ultimo Slam del 2026: di fronte Sascha Zverev e Ben Shelton.

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