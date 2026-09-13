In caso di trionfo, Shelton potrebbe entrare in una ristretta élite, quella dei tennisti che hanno conquistato lo Slam di casa. L'ultimo a riuscirci è stato Andy Murray, campione a Wimbledon per due volte (2013 e 2016). Gli americani che hanno vinto gli US Open sono sette: Arthur Ashe, Stan Smith, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi e Andy Roddick