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Perotti e Saviola, vittoria a Roma all'EA7 World Legends Padel Tour

padel

Vittoria argentina nella tappa romana del circuito di padel riservato alle leggende del calcio,. Diego Perotti e Javier Saviola hanno sconfitto in finale per 9-4 la coppia formata da Bobo Vieri e Tomas Locatelli. Si è fermata in semifinale la corsa di Francesco Totti e Ivan Rakitic, sconfitti proprio da Perotti e Saviola mentre nell'altra semifinale a uscire sconfitti sono stati Vincent Candela e David Pizarro. Prossima tappa ad Amsterdam il 15 e 16 ottobre

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Roma è argentina. Diego Perotti e Javier Saviola sono i vincitori della tappa di Roma di EA7 WORLD LEGENDS TOUR 2026, circuito di padel riservato alle Legends del calcio il cui presidente è Alessandro Moggi. Diego Perotti ha vinto “in casa”, avendo giocato per quattro stagioni nella Roma, mentre Javier Saviola ha vissuto una parentesi italiana in carriera nella stagione 2014-2015, con la maglia dell’Hellas Verona (nel suo palmares successi con River Plate, Real Madrid, Benfica, Siviglia e Olympiakos). “Il livello della competizione è stato altissimo – ha dichiarato a caldo Perotti – io e Saviola siamo una coppia già rodata, e aver vinto qui in casa, per me, è stato ancora più bello. Come al solito, ci siamo divertiti ed è andato tutto alla grande”. 

“Vincere in questa città fantastica rende tutto ancora più magico – ha aggiunto Saviola – ho apprezzato il valore della manifestazione e degli avversari, oltre ad un’organizzazione impeccabile. Come argentini, io e Diego, abbiamo un motto: mai dare una palla per persa. Questa era la nostra mentalità sul campo da calcio e l’abbiamo trasferita sul campo da padel”.

In finale Perotti e Saviola hanno battuto Christian Vieri e Tomas Locatelli 9-4 e con questo successo, hanno staccato il pass per le Finals in programma a novembre a Dubai. Prossima fermata: Amsterdam, il 15 e 16 ottobre.

Totti si ferma in semifinale, Busquets il più applaudito

 

Si è fermata in semifinale la corsa di Francesco Totti e Ivan Rakitic, sconfitti proprio da Perotti e Saviola in un match infinito e appassionante, che si è chiuso sull’11-9. Ko in semifinale anche gli ex romanisti Vincent Candela e David Pizarro.

Applauditissima dalle centinaia di tifosi presenti allo Sporting Club Due Ponti una leggenda all’esordio nell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR: Sergio Busquets, uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio, protagonista dei successi di un grandissimo Barcellona.

Roma Open, i risultati

 

Girone di qualificazione

 

Rakitic-Totti b. Candela-Pizarro 9-7

Vieri-Locatelli b. Saviola-Perotti 9-8

Saviola-Perotti b. Toni-Handanovic 9-5

Candela-Pizarro b. Busquets-Llorente 9-4

Vieri-Locatelli b. Toni-Handanovic 9-5

Rakitic-Totti b. Busquets-Llorente 9-6

 

Semifinali

Saviola-Perotti b. Rakitic-Totti 11-9

Vieri-Locatelli b. Candela-Pizarro 9-7

 

Finale

Saviola-Perotti b. Vieri-Locatelli 9-4

 

2026

13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic

17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli

8/9 maggio: Londra – vincitori Darren Bent e Dwight Gayle

6/7 giugno: Istanbul – vincitori Francesco Totti e Tomas Locatelli

11/12 settembre: Roma – vincitori Diego Perotti e Javier Saviola

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