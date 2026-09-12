Perotti e Saviola, vittoria a Roma all'EA7 World Legends Padel Tour

Vittoria argentina nella tappa romana del circuito di padel riservato alle leggende del calcio,. Diego Perotti e Javier Saviola hanno sconfitto in finale per 9-4 la coppia formata da Bobo Vieri e Tomas Locatelli. Si è fermata in semifinale la corsa di Francesco Totti e Ivan Rakitic, sconfitti proprio da Perotti e Saviola mentre nell'altra semifinale a uscire sconfitti sono stati Vincent Candela e David Pizarro. Prossima tappa ad Amsterdam il 15 e 16 ottobre

Roma è argentina. Diego Perotti e Javier Saviola sono i vincitori della tappa di Roma di EA7 WORLD LEGENDS TOUR 2026, circuito di padel riservato alle Legends del calcio il cui presidente è Alessandro Moggi. Diego Perotti ha vinto “in casa”, avendo giocato per quattro stagioni nella Roma, mentre Javier Saviola ha vissuto una parentesi italiana in carriera nella stagione 2014-2015, con la maglia dell’Hellas Verona (nel suo palmares successi con River Plate, Real Madrid, Benfica, Siviglia e Olympiakos). “Il livello della competizione è stato altissimo – ha dichiarato a caldo Perotti – io e Saviola siamo una coppia già rodata, e aver vinto qui in casa, per me, è stato ancora più bello. Come al solito, ci siamo divertiti ed è andato tutto alla grande”.

“Vincere in questa città fantastica rende tutto ancora più magico – ha aggiunto Saviola – ho apprezzato il valore della manifestazione e degli avversari, oltre ad un’organizzazione impeccabile. Come argentini, io e Diego, abbiamo un motto: mai dare una palla per persa. Questa era la nostra mentalità sul campo da calcio e l’abbiamo trasferita sul campo da padel”.

In finale Perotti e Saviola hanno battuto Christian Vieri e Tomas Locatelli 9-4 e con questo successo, hanno staccato il pass per le Finals in programma a novembre a Dubai. Prossima fermata: Amsterdam, il 15 e 16 ottobre.