Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Shapovalov si fa male nel match contro Alcaraz a Tokyo: il momento dell'infortunio. VIDEO

atp tokyo

Nel video la dinamica dell'infortunio di Denis Shapovalov. Il canadese, dopo un primo set perso solo al tiebreak contro Alcaraz, ha accusato un problema fisico nella zona dell'anca destra durante un allungo nel primo game del secondo set. Dopo il medical timeout, Shapovalov ha provato a giocare qualche scambio con il numero 3 al mondo, prima di comunicare il definitivo ritiro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Quarti a Tokyo e Pechino: il programma di oggi

Tennis

Domenica dedicata ai quarti di finale a Tokyo e Pechino. Attesa per Carlos Alcaraz in Giappone e,...

Nadal da applausi: la risposta è ancora micidiale

L'EVENTO

Il tempo passa, ma la classe resta la stessa. A quasi due anni dal ritiro dal tennis...

Ferrer-Gasquet, punto infinito con Thiem-Fognini

L'EVENTO

Spettacolo e divertimento al "Rafa Nadal Academy Slam" per l'evento-esibizione in occasione dei...

Il Rafa Nadal Academy Slam è in esclusiva su Sky

Tennis

Oggi pomeriggio Rafa Nadal torna in campo a due anni dal ritiro. Dalle 17 su Sky Sport Tennis...

Sinner salta Shanghai, ha vinto la prudenza

Tennis

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato il tennista...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS