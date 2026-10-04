Nel video la dinamica dell'infortunio di Denis Shapovalov. Il canadese, dopo un primo set perso solo al tiebreak contro Alcaraz, ha accusato un problema fisico nella zona dell'anca destra durante un allungo nel primo game del secondo set. Dopo il medical timeout, Shapovalov ha provato a giocare qualche scambio con il numero 3 al mondo, prima di comunicare il definitivo ritiro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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