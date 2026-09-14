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Zverev trionfa agli US Open, ma non si accorge di aver vinto: il VIDEO dell'episodio

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Lo US Open si conclude con un divertente fuoriprogramma per Zverev. Il tedesco non si rende conto di aver appena conquistato il titolo: dopo aver vinto l'ultimo punto del match infatti Sascha non ha esultato, rimanendo impassibile e sembrando quasi pronto per proseguire l'incontro. Poi, uno sguardo verso il suo angolo e il boato del pubblico gli hanno fatto capire quanto appena accaduto. A quel punto Zverev ha realizzato di aver vinto, lasciandosi andare ai festeggiamenti con un sorriso

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