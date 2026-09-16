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Djokovic parteciperà all'Atp Pechino: "Non vedo l'ora di tornare su questo campo"

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Novak Djokovic sarà al via del torneo Atp 500 di Pechino, in programma dal prossimo 30 settembre (in diretta su Sky e NOW). Ad annunciarlo è stato il giocatore serbo, che torna sul cemento della capitale cinese dopo 11 anni: "Non vedo l'ora di giocare"

Novak Djokovic torna a Pechino dopo ben 11 anni di assenza. Il serbo, attualmente n.12 del ranking e reduce dalla clamorosa eliminazione al 1° turno degli US Open, giocherà infatti in China Open, torneo Atp 500 in programma dal 30 settembre (in diretta su Sky e NOW) a cui non partecipava dal lontano 2015. "Sono molto contento di tornare dopo tanti anni. Non vedo l’ora di scendere in campo in uno dei tornei più importanti per la mia carriera e con cui condivido diversi momenti fantastici", ha detto in un video pubblicato sui social Nole, sei titoli vinti a Pechino in carriera. Djokovic si aggiunge a un parterre davvero di prim'ordine, che comprende Sinner (alle prese con il recupero dal problema al ginocchio, ma annunciato come 1^ testa di serie), Zverev, Cobolli e Medvedev. 

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