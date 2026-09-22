l'intervista
Romanò: "Diventare padre mi ha migliorato, anche come giocatore. Devo tutto a De Giorgi"
È il miglior marcatore dell'Europeo in corso e in onda su Sky, ma l'opposto azzurro non si vuole fermare. Ora aspetta la Finlandia, noi lo abbiamo raggiunto nel suo giorno libero e ci siamo fatti raccontare qualcosa di più sul gruppo Azzurro e su di lui. “La paternità mi ha cambiato, De Giorgi è stato decisivo. E quello scherzo a Gianelli...”
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