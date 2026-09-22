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Pedro Acosta, il nuovo che avanza e il suo ruolo nel Mondiale

Mauro Sanchini

Dopo 56 gare ha centrato il suo primo successo in MotoGP, grazie a una Ktm arrivata a essere competitiva dopo la crisi, economica e tecnica, che ha colpito l'azienda a fine 2024. Dalla prossima stagione sarà in Ducati, avversario di Marquez (come oggi) ma anche compagno di squadra: la sfida per stabilire le gerarchie nel team, partirà già dalla fine di questa stagione?

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