Dopo 56 gare ha centrato il suo primo successo in MotoGP, grazie a una Ktm arrivata a essere competitiva dopo la crisi, economica e tecnica, che ha colpito l'azienda a fine 2024. Dalla prossima stagione sarà in Ducati, avversario di Marquez (come oggi) ma anche compagno di squadra: la sfida per stabilire le gerarchie nel team, partirà già dalla fine di questa stagione?