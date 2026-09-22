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la storia

La prima volta della Corea del Sud in Coppa Davis. Ma non chiamatela favola

Michela Curcio

Il miracolo sportivo che sa di storia: la Corea del Sud è nelle fasi finali della Coppa Davis e, se non si considera la Russia, è la prima nazionale asiatica che si contenderà il titolo. I protagonisti vengono da una storia tormentata: tra infortuni, chiamata alle armi e quella passione per la racchetta che non si è mai sopita

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