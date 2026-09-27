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Laver Cup, Cobolli/Mensik battono Fritz/De Minaur in due set

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Flavio Cobolli e Jakub Mensik non sbagliano e sconfiggono la coppia composta da Taylor Fritz e Alex De Minaur per 7-5, 6-3. Il Team Europe è ora avanti 10-5. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA

La domenica di Laver Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Flavio Cobolli e Jakub Mensik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Taylor Fritz e Alex De Minaur per 7-5, 6-3, al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World: 10-5.

La cronaca del match

Il primo set è da dividere in due parti: il Team World ha conquistato subito il break in apertura e sprecato tra il terzo e il quinto game ben quattro chance di doppio vantaggio. Ad approfittarne è stata la coppia Cobolli/Mensik, che ha alzato sempre di più il ritmo degli scambi prendendosi prima il controbreak del 4-4 e successivamente il set per 7-5 dopo un'ora e un minuto di partita. Discorso completamente diverso invece, nel secondo parziale, in cui il Team Europe ha gestito senza concedere più nulla al servizio. Decisivo il break nel quarto gioco

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