Domenica di grande tennis a Londra da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ultima giornata della Laver Cup 2026 , in cui ogni vittoria vale ben 3 punti. Si riparte dal punteggio di 7-5 in favore del Team Europe , a cui basterà conquistare due delle quattro sfide in programma per vincere il torneo. Il Team World è invece chiamato alla rimonta e per ribaltare il risultato dovrà portare a casa almeno tre partite. Si parte alle ore 13 con il doppio tra la coppia Cobolli/Mensik (Team Europe) e De Minaur/Fritz (Team World). A seguire, il numero 2 al mondo Zverev affronterà l'americano Tien . Qualora fossero necessari, si giocheranno anche i match tra Alcaraz-De Minaur e Jodar-Fritz .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.