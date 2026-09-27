Alla O2 Arena di Londra si svolgerà l'ultima giornata della Laver Cup 2026. Si riparte dal Team Europe avanti 7-5. In programma almeno il doppio Cobolli/Mensik-De Minaur/Fritz (ore 13) e Zverev-Tien, con altri due match eventuali. Vince la prima squadra che arriva a 13 punti (ogni vittoria ne assegna 3). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica di grande tennis a Londra da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultima giornata della Laver Cup 2026, in cui ogni vittoria vale ben 3 punti. Si riparte dal punteggio di 7-5 in favore del Team Europe, a cui basterà conquistare due delle quattro sfide in programma per vincere il torneo. Il Team World è invece chiamato alla rimonta e per ribaltare il risultato dovrà portare a casa almeno tre partite. Si parte alle ore 13 con il doppio tra la coppia Cobolli/Mensik (Team Europe) e De Minaur/Fritz (Team World). A seguire, il numero 2 al mondo Zverev affronterà l'americano Tien. Qualora fossero necessari, si giocheranno anche i match tra Alcaraz-De Minaur e Jodar-Fritz.
Laver Cup, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13 - COBOLLI/Mensik (Eur) vs De Minaur/Fritz (Wrl)
- a seguire - Zverev (Eur) vs Tien (Wrl)
- a seguire - eventuale match: Alcaraz (Eur) vs De Minaur (Wrl)
- a seguire - eventuale match: Jodar (Eur) vs Fritz (Wrl)
Atp e Wta, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 7.30 - Simulcast Sky Sport Arena
- ore 8.30 - Wta Seul: Joint (Aus) vs Birrell (Aus)
- ore 11 - Wta Singapore: Fernandez (Can) vs Gibson (Aus)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 7.30 - Atp Hangzhou: Maroszan (Hun) vs Jacquet (Fra)
- a seguire - Atp Hangzhou: Gaston (Fra) vs Rublev
- a seguire - Atp Chengdu: Mannarino (Fra) vs Shapovalov (Can)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.