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Laver Cup 2026, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Alla O2 Arena di Londra si svolgerà l'ultima giornata della Laver Cup 2026. Si riparte dal Team Europe avanti 7-5. In programma almeno il doppio Cobolli/Mensik-De Minaur/Fritz (ore 13) e Zverev-Tien, con altri due match eventuali. Vince la prima squadra che arriva a 13 punti (ogni vittoria ne assegna 3). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA

Domenica di grande tennis a Londra da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultima giornata della Laver Cup 2026, in cui ogni vittoria vale ben 3 punti. Si riparte dal punteggio di 7-5 in favore del Team Europe, a cui basterà conquistare due delle quattro sfide in programma per vincere il torneo. Il Team World è invece chiamato alla rimonta e per ribaltare il risultato dovrà portare a casa almeno tre partite. Si parte alle ore 13 con il doppio tra la coppia Cobolli/Mensik (Team Europe) e De Minaur/Fritz (Team World). A seguire, il numero 2 al mondo Zverev affronterà l'americano Tien. Qualora fossero necessari, si giocheranno anche i match tra Alcaraz-De Minaur e Jodar-Fritz

Laver Cup, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - COBOLLI/Mensik (Eur) vs De Minaur/Fritz (Wrl)
  • a seguire - Zverev (Eur) vs Tien (Wrl)
  • a seguire - eventuale match: Alcaraz (Eur) vs De Minaur (Wrl) 
  • a seguire - eventuale match: Jodar (Eur) vs Fritz (Wrl)

Atp e Wta, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7.30 - Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 8.30 - Wta Seul: Joint (Aus) vs Birrell (Aus)
  • ore 11 - Wta Singapore: Fernandez (Can) vs Gibson (Aus)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 7.30 - Atp Hangzhou: Maroszan (Hun) vs Jacquet (Fra)
  • a seguire - Atp Hangzhou: Gaston (Fra) vs Rublev
  • a seguire - Atp Chengdu: Mannarino (Fra) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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