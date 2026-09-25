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Laver Cup 2026, tutti i risultati e la classifica aggiornata

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Casper Ruud regala al Team Europe il primo punto della Laver Cup 2026: il norvegese ha battuto Francisco Cerundolo al match tiebreak (6-7, 6-4, 10-8). Adesso tocca a Jakub Mensik contro Brandon Nakashima, in serata spazio ad Alcaraz in doppio. Di seguito tutti i risultati del torneo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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