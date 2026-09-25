Laver Cup 2026, tutti i risultati e la classifica aggiornata
Casper Ruud regala al Team Europe il primo punto della Laver Cup 2026: il norvegese ha battuto Francisco Cerundolo al match tiebreak (6-7, 6-4, 10-8). Adesso tocca a Jakub Mensik contro Brandon Nakashima, in serata spazio ad Alcaraz in doppio. Di seguito tutti i risultati del torneo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Team Europe - 1 punto
- Team World - 0 punti
- Ruud (Eur) b. F. Cerundolo (Wrl) 6-7, 6-4, 10-8
- Mensik (Eur) vs Nakashima (Wrl)
- LIVE su Sky Sport Tennis
- Jodar (Eur) vs Bublik (Wrl)
- ore 20 - LIVE su Sky Sport Tennis
- Alcaraz/Mensik (Eur) vs Bublik/Fritz (Wrl)
- 2° match dalle 20 - LIVE su Sky Sport Tennis
- Sabato 26 settembre, dalle 14: tre singolari e un doppio (ogni vittoria vale 2 punti)
- Domenica 27 settembre, dalle 13: un doppio e fino a tre singolari (ogni vittoria vale 3 punti)*
- La Laver Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 settembre