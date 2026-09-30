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Atp Tokyo, Rune torna dopo infortunio: "Il supporto della famiglia è stato fondamentale"

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Riparte da Tokyo il cammino di Holger Rune, che in Giappone tornerà a disputare un torneo Atp a un anno di distanza dall'ultima volta, dopo il lungo stop causato dall’infortunio al tendine d’Achille. In un’intervista rilasciata all'ATP, il danese ha ripercorso il difficile anno trascorso lontano dai campi: "Dopo l’operazione ero molto nervoso, pensavo a come sarebbe stato il mio futuro. Avere la mia famiglia così vicina ha reso tutto molto più facile: ogni volta che mi sono sentito giù, loro erano lì per me"

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