Iniziano oggi i tornei Atp 500 di Tokyo e Pechino , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte dal Giappone, con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi , opposto alla wild card giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio, con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina, invece, è il giorno di Novak Djokovic . Al ritorno a Pechino dopo undici anni di assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29.

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