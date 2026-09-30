Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Atp Tokyo e Pechino, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Al via i tornei di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 6 ottobre. Nella capitale giapponese debuttano Matteo Arnaldi, impegnato contro il giovane Rei Sakamoto, e il doppio Bolelli/Vavassori. In Cina, invece, riflettori puntati sul ritorno in campo di Novak Djokovic

RISULTATI LIVE

Iniziano oggi i tornei Atp 500 di Tokyo e Pechino, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dal Giappone, con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wild card giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio, con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina, invece, è il giorno di Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo undici anni di assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29. 

Leggi anche

Tokyo e Pechino LIVE da mercoledì su Sky Sport

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 9 - Atp Tokyo: Fils (Fra) vs Van Assche (Fra)
  • a seguire - Atp Tokyo: ARNALDI (Ita) vs Sakamoto (Jpn)
  • ore 13 - Atp Pechino: Borges (Por) vs Djokovic (Srb)
  • a seguire - Wta Pechino: Bondar (Hun) vs Zarazua (Mex)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Atp Pechino: Khachanov vs Auger Aliassime (Can)
  • non prima delle 7 - Atp Pechino: Struff (Ger) vs Tirante (Arg)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Atp Tokyo: Etcheverry (Arg) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Mochizuki/Watanabe

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Medvedev campione ad Hangzhou: battuto Rublev

atp hangzhou

Terzo titolo stagionale per Daniil Medvedev che trionfa sul cemento di Hangzhou, battendo in...

Berrettini alla scoperta della cultura giapponese

atp tokyo

In attesa dell’esordio all'Atp 500 di Tokyo contro Alejandro Davidovich Fokina, Matteo Berrettini...

Tokyo e Pechino LIVE da mercoledì su Sky Sport

Tennis

L'Asian swing entra nel vivo con i tornei Atp 500 di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e...

Finali a Chengdu e Hangzhou: il programma di oggi

guida tv

Martedì di finali a Chengdu e Hangzhou, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW....

Nuovo Consiglio Slam: c'è Musetti, non Sinner

Tennis

Il tennis italiano entra a far parte del "Grand Slam Player Council" con Lorenzo Musetti, c'è il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS