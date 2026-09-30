Al via i tornei di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 6 ottobre. Nella capitale giapponese debuttano Matteo Arnaldi, impegnato contro il giovane Rei Sakamoto, e il doppio Bolelli/Vavassori. In Cina, invece, riflettori puntati sul ritorno in campo di Novak Djokovic
Iniziano oggi i tornei Atp 500 di Tokyo e Pechino, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dal Giappone, con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wild card giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio, con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina, invece, è il giorno di Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo undici anni di assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29.
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Tokyo e Pechino LIVE da mercoledì su Sky Sport
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 9 - Atp Tokyo: Fils (Fra) vs Van Assche (Fra)
- a seguire - Atp Tokyo: ARNALDI (Ita) vs Sakamoto (Jpn)
- ore 13 - Atp Pechino: Borges (Por) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Wta Pechino: Bondar (Hun) vs Zarazua (Mex)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Atp Pechino: Khachanov vs Auger Aliassime (Can)
- non prima delle 7 - Atp Pechino: Struff (Ger) vs Tirante (Arg)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT MAX (206)
- ore 7 - Atp Tokyo: Etcheverry (Arg) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Mochizuki/Watanabe
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.