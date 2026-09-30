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Musetti salta l'Atp Tokyo: "Piccola frattura all’anulare della mano destra"

Tennis

Il carrarino non giocherà il Japan Open a causa di una frattura all'anulare della mano destra, rimediata in allenamento. "Sono molto dispiaciuto - il messaggio social di Musetti - Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai"

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Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il carrarino non giocherà l'Atp 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Fery: "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento - scrive Lorenzo - Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo". Lo swing asiatico, però, non è concluso per Musetti che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai: "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai - conclude - Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto". 

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