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Atp Tokyo, i risultati di oggi: Fritz, Nakashima e Rune fuori al debutto

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A Tokyo esce subito di scena la testa di serie numero 3 Taylor Fritz, ko contro lo spagnolo Munar in tre set. Eliminato a sorpesa anche Nakashima. Ritorno in campo con sconfitta per Rune. Qui i principali risultati di giornata.Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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L'Atp 500 di Tokyo regala subito sorprese: sono infatti quattro le teste di serie eliminate al primo turno del torneo giapponese. Taylor Fritz, Brandon Nakashima e Casper Ruud si aggiungono a Tommy Paul (che è stato sconfitto da Tabilo nel match giocato mercoledì 30 settembre). A far notizia è senza dubbio l'eliminazione della testa di serie numero 3 Fritz, che è stato battuto da Jaume Munar per 6-7, 6-4, 6-3 in due ore e 58 minuti di gioco. Una partita complicata per l'americano, che ha chiamato anche un medical timeout per un problema alla coscia sinistra. Brandon Nakashima ha invece perso contro il francese Ugo Humbert con un netto 6-3, 6-2. Amaro il ritorno in campo dopo 11 mesi di stop di Holger Rune, ko contro francese Kyrian Jacquet per 6-3, 6-1.

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Atp Tokyo, i principali risultati di giovedì 1 ottobre

  • [3] Fritz (Usa) vs [Q] Munar (Esp) 7-6, 4-6, 3-6
  • [WC] Nishikori (Jpn) vs [2] Tiafoe (Usa)
  • Rune (Den) vs Jacquet (Fra) 3-6, 1-6
  • [Q] Vallejo (Esp) vs [4] Jodar (Esp)
  • [5] Nakashima (Usa) vs Humbert (Fra) 3-6, 2-6

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