Atp Pechino, i risultati di oggi: Zverev e De Minaur al 2° turno

Atp Pechino, i risultati di oggi: Zverev e De Minaur al 2° turnoatp pechino
Debutto perfetto per Zverev, che accede al secondo turno grazie al successo contro Norrie in due set. Avanti anche la testa di serie numero 5 Alex De Minaur. Qui i principali risultati di giornata. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Sascha Zverev non si ferma più, batte Cameron Norrie in due set (7-6, 6-4) e conquista il secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Una vittoria convincente da parte del numero 2 al mondo, che ha dominato il tiebreak (7-1) ed è riuscito a strappare il servizio a Norrie proprio nel decimo game, che gli ha permesso di chiudere il match. Per il tedesco arriva così la 10^ vittoria consecutiva nei tornei ufficiali Atp, la nona su nove sfide giocate contro Norrie. Avanti anche Alex De Minaur, che ha sconfitto per 7-6, 6-2 l'argentino Mariano Navone.
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Atp Pechino, i principali risultati di giovedì 1 ottobre
- [1] Zverev (Ger) vs Norrie (Gbr) 7-6, 6-4
- [5] De Minaur (Aus) vs Navone (Arg) 7-6, 6-2
- [7] Tien (Usa) vs Hurkacz (Pol)
- Bublik (Kaz) vs [8] Mensik (Cze)