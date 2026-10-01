Atp Pechino, i risultati di oggi: Zverev e De Minaur al 2° turno

Debutto perfetto per Zverev, che accede al secondo turno grazie al successo contro Norrie in due set. Avanti anche la testa di serie numero 5 Alex De Minaur. Qui i principali risultati di giornata. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev non si ferma più, batte Cameron Norrie in due set (7-6, 6-4) e conquista il secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Una vittoria convincente da parte del numero 2 al mondo, che ha dominato il tiebreak (7-1) ed è riuscito a strappare il servizio a Norrie proprio nel decimo game, che gli ha permesso di chiudere il match. Per il tedesco arriva così la 10^ vittoria consecutiva nei tornei ufficiali Atp, la nona su nove sfide giocate contro Norrie. Avanti anche Alex De Minaur, che ha sconfitto per 7-6, 6-2 l'argentino Mariano Navone.