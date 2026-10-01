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Nishikori si ritira, il giapponese più forte di sempre saluta all'Atp di Tokyo

Tennis

Si chiude davanti alla sua gente il viaggio tennistico della leggenda Kei Nishikori, il giocatore che ha portato il Giappone più in alto di chiunque altro. Indimenticabile la finale degli Us Open persa da Cilic, che nel 2014 ha tenuto un Paese intero con il fiato sospeso. Top-10 per 189 settimane nonostante i tanti infortuni, Nishikori saluta perdendo contro lo statunitense Tiafoe dopo un match lottato colpo su colpo. Chiude la carriera un altro esponente della vecchia guardia

GLI ALTRI BIG SUBITO FUORI DA TOKYO

Non sono mancate le lacrime a Tokyo nel giorno dell'ultimo ballo tennistico di Kai Nishikori, che a 36 anni chiude la carriera davanti ai suoi tifosi uscendo di scena nel match d'esordio. Troppo più competitivo Tiafoe, al quale comunque il giapponese ha dato filo da torcere giocando in maniera super generosa - come suo solito - prima di cedere con il punteggio di 6-4, 6-4. Nishikori, celebrato a fine match tra fiori e ringraziamenti, ha lasciato il campo alternando sorrisi e occhi lucidi. Il giapponese saluta il tennis con 12 titoli Atp vinti in carriera e 4 finali di categoria Masters 1000 raggiunte. Il momento più alto la finale di New York persa da Maric Cilic, che ha voluto celebrare l'ex numero 4 del mondo dedicandogli una foto e qualche riga affettuosa su Instagram. Il congedo dal tennis di Nishikori si aggiunge a quelli di altri esponenti della vecchia guardia, vedi Wawrinka e Monfils, che in questo finale di stagione hanno deciso di chiudere il loro lunghissimo percorso nel tennis professionistico. E adesso anche rispetto a lui c'è curiosità per capire che tipo di strada avrà voglia di intraprendere. 

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