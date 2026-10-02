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Auger-Aliassime, Ivan Ljubicic è il nuovo allenatore: annuncio sui social

Tennis

Il coach croato e talent di Sky Sport seguirà Felix Auger-Aliassime già a partire dal torneo di Shanghai. "Felice di iniziare un nuovo capitolo con Ivan" annuncia il canadese sui social. Ljubicic a Sky: "Felice di tornare nel circuito, spero di aiutare Felix a diventare ancora più forte e realizzare i suoi sogni"

Ivan Ljubicic è il nuovo coach di Felix Auger-Aliassime. L'annuncio è arrivato nella mattina di venerdì, con una foto postata sui social dal tennista canadese insieme al suo nuovo allenatore. "Felice di iniziare un nuovo capitolo con Ivan - scrive il n. 5 al mondo - Mettiamoci a lavoro". Auger-Aliassime aveva annunciato la scorsa estate la separazione con il suo storico coach, Frederic Fontang. Adesso per lui si apre un nuovo capitolo insieme a Ljubicic che torna nel circuito Atp dopo gli anni al fianco di Roger Federer, tra il 2015 e il 2022. Una collaborazione che inizierà già dal Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre.

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Ljubicic a Sky Sport: "Spero di aiutare Felix a realizzare i suoi sogni"

Tra i talent di Sky Sport, Ivan Ljubicic ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno nel Tour: "Sono in partenza per Shanghai e sono molto felice di tornare nel circuito. Felix è un ragazzo bravissimo e un giocatore molto forte. Spero di poterlo aiutare a diventare ancora più forte e a realizzare i suoi sogni: vincere i tornei più importanti e arrivare il più lontano possibile". L'appuntamento con Sky è già fissato per le Atp Finals di Torino, dove il coach croato spera di poter vedere in campo anche il suo nuovo allievo: "Per quanto riguarda noi, l'appuntamento rimane a Torino. Ci vedremo e spero che anche a Felix di esserci".

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