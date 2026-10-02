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Atp Tokyo e Pechino, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

A Tokyo e a Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacquet, mentre in Cina c'è il debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile, invece, torna in campo Novak Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Venerdì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con il programma dedicato agli ottavi di finale. A Tokyo torna subito in campo Luciano Darderi. L'italoargentino, che viene dalla vittoria contro Ruud all'esordio nel torneo, affronterà il francese Kyrian Jacquet, numero 86 al mondo e reduce dal successo su Holger Rune in due set. Al Wta 1000 di Pechino, invece, spazio al debutto di Jasmine Paolini. Dopo aver chiuso in semifinale il percorso con l'Italia in Billie Jean King Cup, la toscana giocherà in singolare contro l'ucraina Darija Snigur. Sempre in Cina, ma nel torneo '500' maschile, c'è il ritorno di Novak Djokovic che se la vedrà contro il padrone di casa Bu, numero 104 al mondo.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13 - Wta Pechino: Bondar (Hun) vs Sabalenka
  • non prima delle 14.30 - Atp Pechino: Bu (Chn) vs Djokovic (Srb)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4 - Atp Tokyo: Munar (Spa) vs Faria (Por)
  • a seguire - Atp Tokyo: Vacherot (Mon) vs Tsitsipas (Gre)
  • ore 9 - Atp Tokyo: Jacquet (Fra) vs DARDERI (Ita)
  • a seguire - Atp Tokyo: Fils (Fra) vs Tiafoe (Usa)
  • non prima delle 13 - Atp Pechino: Hurkacz (Pol) vs Gea (Fra)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • 3° match dalle 5 - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Snigur (Ukr)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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