Svolta storica per la Wta: per la prima volta nel 2027 tutti i 1000 combined assegneranno lo stesso montepremi dei tornei maschili. Raggiungeranno questo traguardo Roma, Canada Open (Montreal/Toronto) e Cincinnati, aggiungendosi a Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, oltre alla United Cup e i quattro Slam
Arriva una svolta storica per il tennis femminile. Nel 2027, per la prima volta, tutti i tornei Wta 1000 combined (cioè quei tornei che si giocano maschile e femminile contemporaneamente) assegneranno montepremi uguali agli uomini. Un importante traguardo che verrà raggiunto dagli Internazionali d'Italia a Roma, dal Canada Open (Montreal e Toronto), e dal Cincinnati Open. Si uniranno così a Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, nonché alla United Cup e a tutti e quattro i tornei del Grande Slam, che si sono impegnati a offrire lo stesso montepremi a donne e uomini. "Questo traguardo si inserisce in un percorso di oltre cinquant’anni di lavoro per promuovere la parità nel tennis professionistico - scrive la Wta in una nota - Sulla strada tracciata dalle Original 9, Billie Jean King e più di 60 giocatrici pioniere fondarono la Wta nel 1973, con l’obiettivo di garantire alle donne l’opportunità di competere, avere successo e ricevere lo stesso riconoscimento, un principio che continua ancora oggi a guidare la Wta".
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Camillo (Wta): "Una tappa fondamentale per il tennis"
"La Wta sta facendo un ulteriore passo avanti per offrire di più alle giocatrici e ai tornei nel 2027 - ha dichiarato Valerie Camillo, presidentessa della Wta - Abbiamo ascoltato i feedback delle giocatrici sulle esigenze imposte dal calendario e abbiamo risposto con una significativa riduzione degli impegni. Raggiungere la parità dei montepremi in tutti i tornei 1000 combined rappresenta una tappa fondamentale per il tennis. Dimostra il continuo impegno della WTA nel guidare l’industria dello sport verso una parità competitiva e finanziaria per le nostre atlete ed è una testimonianza della solidità e della continuità della visione che ha guidato la fondazione della Wta".
Il calendario Wta 2027: 55 tornei in 26 Paesi
La Wta, inoltre, ha annunciato il calendario 2027 che prevede 55 tornei in 26 Paesi. La principale novità riguarda l'inserimento di un Wta 250 a Manila, nelle Filippine, e la nuova sede delle Wta Finals a Charlotte, nella Carolina del Nord. Attraverso il Wta Tour Architecture Council (un gruppo di lavoro che riunisce giocatrici, tornei e dirigenti Wta con l'obiettivo di aggiornare la struttura del circuito), infine, sono state apportate una serie di modifiche al Tour per la nuova stagione, approvate dal consiglio di amministrazione della Wta. Tra i cambiamenti, la riduzione da sei a quattro del numero di tornei Wta 500 ai quali le giocatrici top 50 dovranno partecipare in un anno ela possibilità di sostituire un risultato ottenuto in un torneo Wta 1000 idoneo con un risultato migliore ottenuto in un torneo Wta 500 o Wta 250 ai fini del ranking.