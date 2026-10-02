Svolta storica per la Wta: per la prima volta nel 2027 tutti i 1000 combined assegneranno lo stesso montepremi dei tornei maschili. Raggiungeranno questo traguardo Roma, Canada Open (Montreal/Toronto) e Cincinnati, aggiungendosi a Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, oltre alla United Cup e i quattro Slam

Arriva una svolta storica per il tennis femminile. Nel 2027, per la prima volta, tutti i tornei Wta 1000 combined (cioè quei tornei che si giocano maschile e femminile contemporaneamente) assegneranno montepremi uguali agli uomini. Un importante traguardo che verrà raggiunto dagli Internazionali d'Italia a Roma, dal Canada Open (Montreal e Toronto), e dal Cincinnati Open. Si uniranno così a Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, nonché alla United Cup e a tutti e quattro i tornei del Grande Slam, che si sono impegnati a offrire lo stesso montepremi a donne e uomini. "Questo traguardo si inserisce in un percorso di oltre cinquant’anni di lavoro per promuovere la parità nel tennis professionistico - scrive la Wta in una nota - Sulla strada tracciata dalle Original 9, Billie Jean King e più di 60 giocatrici pioniere fondarono la Wta nel 1973, con l’obiettivo di garantire alle donne l’opportunità di competere, avere successo e ricevere lo stesso riconoscimento, un principio che continua ancora oggi a guidare la Wta". Leggi anche Paolini-Snigur LIVE: terzo set decisivo

Camillo (Wta): "Una tappa fondamentale per il tennis" "La Wta sta facendo un ulteriore passo avanti per offrire di più alle giocatrici e ai tornei nel 2027 - ha dichiarato Valerie Camillo, presidentessa della Wta - Abbiamo ascoltato i feedback delle giocatrici sulle esigenze imposte dal calendario e abbiamo risposto con una significativa riduzione degli impegni. Raggiungere la parità dei montepremi in tutti i tornei 1000 combined rappresenta una tappa fondamentale per il tennis. Dimostra il continuo impegno della WTA nel guidare l’industria dello sport verso una parità competitiva e finanziaria per le nostre atlete ed è una testimonianza della solidità e della continuità della visione che ha guidato la fondazione della Wta".