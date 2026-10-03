Rafa Nadal Academy Slam, il torneo esibizione a Manacor. FOTO e VIDEO
In occasione del decennale della sua accademia, il "Rafa Nadal Academy Slam" a Manacor ha visto il ritorno in campo del campione spagnolo in un evento-esibizione a due anni di distanza dal ritiro. Insieme a lui Moyà, Gasquet e Ferrer che in 6 match di doppio (con super tie-break a 10 punti) hanno sfidato Murray, Thiem, Safin e Fabio Fognini. Una festa che riviviamo attraverso le immagini più belle
- Una giornata di celebrazione per i 10 anni della sua accademia, diventata un riferimento nel mondo del tennis. E non poteva essere diversamente per Rafa Nadal che, a quasi due anni dal ritiro, è tornato in campo per un torneo-esibizione nella sua Manacor. Insieme a lui altri ex campioni con cui ha condiviso tante sfide nella sua strepitosa carriera
- Prima dell'esibizione, i giocatori invitati dal maiorchino hanno guardato da vicino i tantissimi trofei vinti in carriera da Rafa. Coppe, mostre interattive e i cimeli presenti nella struttura recentemente rinnovata col concept "Inside the Legend"
- Da una parte il "Team Rafa" a partire da Nadal con Moyà, Gasquet e Ferrer, dall’altra il "Team Murray" con Andy insieme a Thiem, Safin e Fabio Fognini.
- Il format del torneo-esibizione prevede 6 rapidi match di doppio disputati dalle due squadre, che si affrontano con altrettanti super tie-break a 10 punti. Qualora il punteggio arrivi sul 3-3, è previsto un ultimo decisivo super tie-break a 7 punti
- 1° match: Moya-Gasquet (Team Rafa) vs Fognini-Safin (Team Murray) 10-9
- 2° match: Nadal-Gasquet (Team Rafa) vs Murray-Thiem (Team Murray) 9-10
- 3° match: Ferrer-Gasquet (Team Rafa) vs Thiem-Fognini (Team Murray) 8-10
- 4° match: Nadal-Gasquet (Team Rafa) vs Murray-Safin (Team Murray) 10-0
- 5° match: Moya-Ferrer (Team Nadal) vs Thiem-Safin (Team Murray) 10-8
- 6° match: Nadal-Moya (Team Nadal) vs Murray-Fognini (Team Murray) 7-10
- 7° match: Nadal-Moya (Team Nadal) vs Murray-Fognini (Team Murray) 7-5
- Non potevano mancare selfie, autografi e saluti con il pubblico che ha potuto ammirare il campione maiorchino all'opera a circa due anni dal ritiro
- I festeggiamenti finali di Rafa Nadal col trofeo in mano