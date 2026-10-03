In occasione del decennale della sua accademia, il "Rafa Nadal Academy Slam" a Manacor ha visto il ritorno in campo del campione spagnolo in un evento-esibizione a due anni di distanza dal ritiro. Insieme a lui Moyà, Gasquet e Ferrer che in 6 match di doppio (con super tie-break a 10 punti) hanno sfidato Murray, Thiem, Safin e Fabio Fognini. Una festa che riviviamo attraverso le immagini più belle