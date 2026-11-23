Filippo Volandri, capitano dell'ItalDavis impegnata questa settimana nelle Finals a Bologna, ha mandato un messaggio a Sinner: "Mi ha detto che tornerà e ne siamo sicuri. Gli facciamo un grande in bocca al lupo perché è importante non solo per la Davis, ma per l'Italia e per tutti. A prescindere che non sia qui fisicamente, lui c'è perché ci scrive nella nostra chat. Gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo a braccia aperte". Guarda il VIDEO

IL TABELLONE DELLE FINALS