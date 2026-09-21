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Tennis, i giocatori che hanno guadagnato di più nel 2026: Zverev supera Sinner in testa

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Grazie alla vittoria degli US Open, Sascha Zverev è diventato il tennista che ha guadagnato di più nel 2026. Salito a quota 14.5 milioni di dollari, il tedesco ha superato Sinner. Jannik non è l'unico azzurro presente in questa classifica. Eccola di seguito

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