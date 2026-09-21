Tennis, i giocatori che hanno guadagnato di più nel 2026: Zverev supera Sinner in testa
Grazie alla vittoria degli US Open, Sascha Zverev è diventato il tennista che ha guadagnato di più nel 2026. Salito a quota 14.5 milioni di dollari, il tedesco ha superato Sinner. Jannik non è l'unico azzurro presente in questa classifica. Eccola di seguito
- Montepremi: $14.5 milioni
- Montepremi: $11.5 milioni
- Montepremi: $6.3 milioni
- Montepremi: $5.1 milioni
- Montepremi: $4.4 milioni
- Montepremi: $4.2 milioni
- Montepremi: $3.5 milioni
- Montepremi: $3.3 milioni
- Montepremi: $3.2 milioni
- Montepremi: $3.1 milioni