Luciano Darderi ha parlato da Shanghai del suo momento di forma e dei suoi obiettivi di fine anno: "Mi sento sempre meglio sul cemento, vorrei almeno confermare il 3° turno qui in Cina. Per la fine dell'anno mi piacerebbe andare a Torino, anche come riserva. E poi la Davis...". Guarda il VIDEO con l'intervista a Sky Sport. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

LA GUIDA AL TORNEO