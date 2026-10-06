Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Darderi prima dell'Atp di Shanghai 2026: "Finals e Davis obiettivi di fine anno". VIDEO

a sky sport

Luciano Darderi ha parlato da Shanghai del suo momento di forma e dei suoi obiettivi di fine anno: "Mi sento sempre meglio sul cemento, vorrei almeno confermare il 3° turno qui in Cina. Per la fine dell'anno mi piacerebbe andare a Torino, anche come riserva. E poi la Davis...". Guarda il VIDEO con l'intervista a Sky Sport. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

LA GUIDA AL TORNEO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Il Masters 1000 di Shanghai al via: la guida tv

Tennis

Dopo i tornei '500' di Tokyo e Pechino, il tennis chiude la tournée asiatica con il Masters 1000...

Darderi: "Finals e Davis obiettivi di fine anno"

a sky sport

Luciano Darderi ha parlato da Shanghai del suo momento di forma e dei suoi obiettivi di fine...

De Minaur si ritira: Djokovic trionfa a Pechino

ATP PECHINO

A Pechino il 39enne Novak Djokovic vince il primo titolo del 2026, il 102° della carriera:...

Alcaraz trionfa ancora a Tokyo: Lehecka ko

atp tokyo

Lo spagnolo si conferma campione all'Atp 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre...

Sinner si ferma: "Devo pensare a lungo termine"

l'annuncio

Le parole di Jannik Sinner sui social: "Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS