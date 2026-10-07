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Berrettini all'Atp Shanghai: "Ho saputo reagire, inizio positivo". VIDEO

a sky sport

Nel video le parole di Matteo Berrettini a Sky Sport dopo la vittoria al debutto a Shanghai: "Sono molto contento di come ho reagito dopo aver perso il primo set. Se lo gioco altre 100 volte, vinco 99. La stessa cosa era successa la settimana scorsa, ma questa volta è andata diversamente. Sono contento di aver imparato la lezione e di aver continuato a fare il mio tennis. Sono rimasto dentro la partita, non mi sono mai distratto. Per me è stato un debutto molto positivo"

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