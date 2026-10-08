Sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026: "Lo sentirò per sapere come sta. In carriera ho attraversato diversi infortuni importanti, so quanto sia difficile. Pensare a lungo termine è una scelta intelligente: è importante concedersi più anni di carriera"

" Pensare a lungo termine è una scelta intelligente : è importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi". A dirlo è Novak Djokovic che, arrivato a Shanghai dopo il trionfo all'Atp 500 di Pechino, ha commentato la decisione di Jannik Sinner di chiudere in anticipo la stagione 2026 per l'infortunio al ginocchio. Ragionare sul futuro - come aveva sottolineato l'altoatesino quando ha annunciato la sua decisione - è una scelta saggia secondo Nole, che in carriera ha fatto i conti con diversi problemi fisici. "Non ho sentito Sinner da quando si è infortunato, lo contatterò per sapere come sta - ha spiegato il serbo in conferenza stampa - In carriera ho attraversato diversi infortuni importanti, so quanto sia difficile".

"Jannik e il team faranno delle scelte sagge"

Djokovic, che ha ricordato anche il lungo infortunio di Rune, ha evidenziato quanto sia complesso soprattutto il rientro in campo, tra la gestione fisica e mentale: "Quando sei lontano così a lungo, per tornare devi affrontare molte più cose rispetto a quelle che normalmente devi gestire. Soprattutto dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico sai quando sei pronto, ma poi c'è l'aspetto mentale. Se in campo e pensi: "Sono davvero completamente guarito e libero di fare questo movimento?". Per lui, se si tratta del ginocchio, ovviamente questo condiziona tutto. Ogni singolo movimento. Sono sicuro che lui e il suo team stiano facendo scelte sagge. E, da quel che ho visto, ha detto che sta pensando a lungo termine. È una scelta intelligente, sostengo pienamente questo pensiero perché ho sempre cercato di avere una visione di insieme. È importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi".