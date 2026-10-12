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Tennis, Zheng celebra il trionfo al China Open 2026 sulla Grande Muraglia: la FOTO

CHINA OPEN
FOTO da @ChinaOpen - X

Immagini suggestive che immortalano la campionessa cinese Zheng mentre posa con il prestigioso trofeo del China Open 2026 sullo sfondo maestoso della Grande Muraglia. Il suo storico successo che si fonde con la tradizione del Paese: gli scatti, postati sui social del torneo, celebrano il trionfo della tennista di casa dopo la finale contro Mirra Andreeva

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE

Immagini decisamente suggestive che fondono la maestosità della Grande Muraglia con l'emozione enorme di uno storico trionfo casalingo, dove la campionessa cinese Zheng posa sorridente e orgogliosa stringendo a sé il trofeo del China Open 2026. Il successo sul cemento di Pechino rappresenta un traguardo fondamentale nella sua carriera, arrivato dopo un torneo condotto da protagonista davanti al proprio pubblico. Portare la coppa sul monumento simbolo della Cina trasforma questa vittoria in un evento di straordinaria rilevanza culturale e di profondo orgoglio per un'intera nazione. Scatti, quelli postati dagli account social del torneo, emozionanti e che rimarranno nella storia del China Open e della sua nuova campionessa.

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