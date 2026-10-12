Immagini decisamente suggestive che fondono la maestosità della Grande Muraglia con l'emozione enorme di uno storico trionfo casalingo, dove la campionessa cinese Zheng posa sorridente e orgogliosa stringendo a sé il trofeo del China Open 2026. Il successo sul cemento di Pechino rappresenta un traguardo fondamentale nella sua carriera, arrivato dopo un torneo condotto da protagonista davanti al proprio pubblico. Portare la coppa sul monumento simbolo della Cina trasforma questa vittoria in un evento di straordinaria rilevanza culturale e di profondo orgoglio per un'intera nazione. Scatti, quelli postati dagli account social del torneo, emozionanti e che rimarranno nella storia del China Open e della sua nuova campionessa.