Vittoria, ma con warning per Rafa Jodar. Ai quarti a Shanghai grazie al successo su Van de Zandschulp, lo spagnolo è stato sanzionato per condotta antisportiva a inizio del secondo set. Visibilmente spazientito per il punto perso in precedenza, il 20enne si è rivolto in modo poco educato al raccattapalle per chiedergli l'asciugamano. Il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote, ha compreso la frase pronunciata in spagnolo da Jodar e ha deciso di sanzionarlo, nonostante le proteste del madrileno

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