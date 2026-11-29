Ora è ufficiale: Daniil Medvedev sostituirà Jannik Sinner al Six Kings Slam, che si giocherà dal 27 al 30 dicembre a Riad. La decisione arriva a seguito della certa indisponibilità di Jannik, che martedì 24 novembre è stato operato a Turku (in Finlandia) per migliorare le condizioni della bandelletta ileotibiale della gamba destra. Per Medvedev si tratta di un ritorno al Six Kings Slam, avendo già partecipato all'edizione del 2024, in cui era stato sconfitto proprio contro Sinner per 6-0, 6-3. "Auguro a Jannik una pronta guarigione", ha detto il russo, che si unisce dunque a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

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