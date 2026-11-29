L'appuntamento per l'Italia in Coppa Davis sarà alla Final 8 anche nel 2027. Gli azzurri, infatti, hanno ricevuto una wild card in qualità di Paese ospitante anche della prossima edizione delle Finals. Per rivedere la squadra di Filippo Volandri in campo, dunque, bisognerà attendere un anno esatto, a novembre 2027. La Spagna, invece, dovrà passare dalle qualificazioni. Come accaduto in questa stagione gli iberici avranno un bye al primo turno di qualificazione (in programma dal 5 al 7 febbraio) e giocheranno il secondo di qualificazione a settembre (dal 17 al 19) contro la vincente di Giappone-Ungheria.

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