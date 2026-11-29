L'Italia è già alle Finals di Coppa Davis 2027: ecco perchécoppa davis
L'Italia di Filippo Volandri tornerà in campo in Coppa Davis tra un anno: gli azzurri, infatti, sono già qualificati alle Finals 2027 grazie a una wild card, in quanto Paese ospitante. La Spagna, invece, dovrà giocare il secondo round di qualificazione
L'appuntamento per l'Italia in Coppa Davis sarà alla Final 8 anche nel 2027. Gli azzurri, infatti, hanno ricevuto una wild card in qualità di Paese ospitante anche della prossima edizione delle Finals. Per rivedere la squadra di Filippo Volandri in campo, dunque, bisognerà attendere un anno esatto, a novembre 2027. La Spagna, invece, dovrà passare dalle qualificazioni. Come accaduto in questa stagione gli iberici avranno un bye al primo turno di qualificazione (in programma dal 5 al 7 febbraio) e giocheranno il secondo di qualificazione a settembre (dal 17 al 19) contro la vincente di Giappone-Ungheria.
Vedi anche
Italia-Spagna, le FOTO più belle della finale
Coppa Davis 2027, il programma del 1° turno di qualificazione
- [1] Spagna bye
- Giappone vs [14] Ungheria
- Croazia vs [2] Germania
- Danimarca vs [13] Corea del Sud
- Norvegia vs [3] Repubblica Ceca
- Brasile vs [12] Olanda
- Monaco vs [4] Belgio
- [11] Argentina vs Slovacchia
- [5] Gran Bretagna vs Perù
- [10] Francia vs Cile
- Serbia vs [6] Austria
- [9] Australia vs Ecuador
- [7] Stati Uniti vs Taipei
- India vs [8] Canada