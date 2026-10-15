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Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di oggi: partite e orari

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A Shanghai si aprono i quarti di finale con l'attesa sfida tra il 'futuro' n.1 del mondo Zverev e l'australiano De Minaur, quinta testa di serie del tabellone. Nell'altro match il sorprendente Gea affronta lo spagnolo Fokina. Si gioca anche al Wta 1000 di Wuhan con Jasmine Paolini opposta alla britannica Kartal. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Da Shanghai a Wuhan. Sarà un grande mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Shanghai si aprono i quarti  di finale, con in campo i giocatori della parte alta del tabellone. Attesa per la sfida tra il 'futuro' numero 1 del mondo Alexander Zverev, che se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur (5 del tabellone). Da verificare le condizoni fisiche del tedesco, che ha accusato un problema alla caviglia nel match di martedì contro Bublik. L'altra sfida è quella tra il sorprendente francese Arthur Gea e lo spagnolo Davidovich Fokina. Si gioca anche al Wta 1000 di Wuhan con il ritorno in campo di Jasmine Paolini. Reduce dal successo su Bartunkova, la toscana affronterà la britannica Sonay Kartal, n. 170 al mondo, per un posto nei quarti di finale.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Atp Shanghai: Gea (Fra) vs Davidovich Fokina (Esp)
  • ore 11.45 - Studio Tennis 
  • ore 12 - Atp Shanghai: Zverev (Ger) vs De Minaur (Aus) 

SKY SPOR TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Wuhan: Muchova (Cze) vs Shnaider
  • a seguire - Wta Wuhan: Jovic (Usa) vs Chwalinska (Pol)
  • a seguire - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Kartal (Gbr)
  • ore 11.45 - Studio Tennis
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 13 - Wta Wuhan: Swiatek (Pol) vs Krueger (Usa)
  • a seguire - Wta Wuhan: Li (Usa) vs Tjen (Ind)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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