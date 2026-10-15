Da Shanghai a Wuhan . Sarà un grande mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Masters 1000 di Shanghai si aprono i quarti di finale, con in campo i giocatori della parte alta del tabellone. Attesa per la sfida tra il 'futuro' numero 1 del mondo Alexander Zverev , che se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur (5 del tabellone). Da verificare le condizoni fisiche del tedesco, che ha accusato un problema alla caviglia nel match di martedì contro Bublik. L'altra sfida è quella tra il sorprendente francese Arthur Gea e lo spagnolo Davidovich Fokina . Si gioca anche al Wta 1000 di Wuhan con il ritorno in campo di Jasmine Paolini . Reduce dal successo su Bartunkova, la toscana affronterà la britannica Sonay Kartal, n. 170 al mondo, per un posto nei quarti di finale.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.