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Wta Wuhan, Errani/Paolini in semifinale nel doppio. HIGHLIGHTS

wta wuhan

Prova dominante di Sara Errani e Jasmine Paolini che a Wuhan centrano la prima semifinale insieme da marzo. La coppia italiana ha battuto nei quarti le n. 2 del seeding Anna Danilina e Shuai Zhang con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un'ora. Paolini ed Errani, che risalgono al nono posto nella Race di specialità verso le Finals di Charlotte, torneranno in campo sabato contro la coppia Hunter/Siniakova, teste di serie n. 3 del tabellone

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